Как в народе называли некоторые автомобили

Как автомобиль не назови, а народ придумает ему своё название!

Газ-АА. «Полуторка». Г/п 1500кг.

ГАЗ-67. «Иван-виллис», «Иванушка».

ГАЗ-М1. «Воронок»

US6 Studebeker. «Товарищ Студер», «Студер», «Американец».

ЗиС (ЗиЛ) — 157. «Захар Захарыч», «Колун» и куча ещё всяких прозвищ…

У этой машины столько прозвищ, что мне времени не хватит все их перечислить.

Газ-53. «Колхозник», «Газон», «Газик», «табуретка».

УАЗ-469 и модификации. «Козёл», «Козлик» и пр.

УАЗ-452 и модификации. «Буханка», «Таблетка», «Батон» и пр.

УАЗ-3303 и модификации. «Головастик»

ВАЗ-2101. «Копейка», «Копьё», «Таз», «Тазик».

Иж-2715. «Каблук», «Чижик».

«Кирпич» (такси), поймать кирпич,«Ландо», «Танк», «Членовоз»

Камаз. «Татарин»

МАЗ. «Манька», «Маша», «Белорус», «Кабан»

09.07.2017

Из комментариев

Андрей

Газ-АА. «Полуторка». Г/п 1500кг – подписано неправильно, на самом деле на снимке ЗИС-5

Андрей

Вообще то, ГАЗ-М1 в народе звался «эмкой», «Воронком» называли всякий мусорской автозак, ГАЗ-М1 тоже.

Андрей

Козликом ещё до появления УАЗА прозвали ГАЗ-69, который не представлен в этом куцем обзоре

Андрей

Предлагаю вспомнить шершня – ГАЗ-66

ю г

Не вспоминается. Кроме «66-й» , ничего другого не вспоминается.

Манолете

Это же шишига. На ГАЗе так ее называли. Им виднее).

Старец

Газ 69 (67) а потом УАЗ 469 звали «Бобиком», УАЗ-3303 слышал, как называли «Пуголовок»,

Иж-2715 не иначе, как «Пирожок», ну МАЗ – «Мазила», а так да, автопром был накмого обшырней, Где ПАЗ, КаВЗ, КАЗ, САЗ… А «Запор» где?

Alex

Бобиком звали ментовские машины.