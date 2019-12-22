22 декабря 2019 года отмечается Анна Темная

Народный праздник Анна Темная отмечается 22 декабря 2019 года (дата по старому стилю – 9 декабря). Такое название этот день получил потому, что является самым коротким, и с него начинаются самые темные ночи в году.

Церковный праздник сегодня, 22.12.2019: какой православный праздник 22 декабря

В церковном календаре это дата празднования зачатия праведной Анной Пресвятой Богородицы, а также почитания памяти святой Анны, матери пророка Самуила.

Святая Анна, мать Богородицы, родилась в семье священника Матфана. Достигнув определенного возраста, она была выдана замуж за святителя Иоакима, с которым прожила более 50 лет. Семейная пара была бездетной, и это очень огорчало их. Однажды Иоакиму явился ангел, который известил о скором появлении на свет дочери. Ровно через 9 месяцев Анна родила девочку Марию (Пресвятую Богородицу).

В этот день также почитают пророчицу Анну, одну из двух жен Левита Елканы, который проживал в городе Армафеме. Святая была бесплодной и страшно убивалась по этому поводу. В один из церковных праздников она находилась в храме в городе Силоме. Анна начала пламенно молиться о даровании ей ребенка. Она обещала отдать свое дитя на услужение Господу Богу, если ее молитвы будут услышаны. Священник Илий принял ее за пьяную и начал укорять в содеянном, на что Анна рассказала ему о своем горе. Тогда он пообещал исполнение ее молитв. В скором времени Анна родила сына Самуила, а через 3 года привела его к тому священнику и передала мальчика в скинию на служение Богу. После выполнения давшего ею обещания женщина родила еще 3-х сыновей и 2-х дочерей.

Если на Анну Темную снег сформировался в большие сугробы, а иней покрыл деревья, то год будет урожайным.

Если в этот день светит солнышко, то в Новый год (31 декабря) будет ясно.

В России праздник какой сегодня, 22.12.2019

День энергетика отмечается 22 декабря.

Дата праздника приурочена к утверждению Государственного плана электрификации России (ГОЭЛРО) на VIII Всероссийском съезде Советов 1920 года.

Впервые праздник прошел 22 декабря 1966 года, после издания соответствующего Указа Президиума Верховного Совета СССР. Дата была приурочена к утверждению Государственного плана электрификации России (ГОЭЛРО) на VIII Всероссийском съезде Советов 1920 года. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года № 3018-Х «О праздничных и памятных днях», в редакции № 9724-XI, с изменениями от 1 ноября 1988 года, дата была перенесена на третье воскресенье декабря. Однако торжества продолжали неофициально проходить 22 числа. Постановлением Правительства Российской Федерации № 1396 от 21 декабря 2015 года официальной датой праздника вновь стало 22 декабря.

Какой праздник сегодня, 22 декабря?

Хоккей с шайбой – один из наиболее популярных видов спорта в России. Это командная игра, и данный факт сам по себе уже вызывает уважение к людям, умеющим и стремящимся играть в нее.

Ежегодно 22 декабря отмечается День российского хоккея. Дата празднования выбрана в связи с тем, что в именно этот день в далеком 1946 году начался 1-ый чемпионат СССР по хоккею. Он состоял из двух этапов: предварительных игр и финального турнира. Были проведены матчи в восьми городах, а финал состоялся в Москве, на естественном льду стадиона «Динамо».

У российских хоккейных команд был хороший фундамент в лице тренеров и игроков СССР, несмотря на то, что многие из них поменяли место постоянного проживания в связи с отсутствием стабильности в стране в 90-х годах. Впервые после распада Советского Союза российская сборная стала чемпионом в 1993 году, на 57-м чемпионате мира. После этого ей очень долго не удавалось повторить данный результат. И только спустя 15 лет команде удалось еще раз стать чемпионом мира, выиграв сражение на льду у канадской команды. Через год россияне закрепили результат, привезя домой очередное золото.