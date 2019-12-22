В семье Анастасии Заворотнюк случилась новая неприятность

В семье Анастасии Заворотнюк возникли новые проблемы: по информации СМИ, у супруга актрисы Петра Чернышева заблокировали счета в одном из российских банков. По данным телеграм-канала Mash, это произошло по инициативе налоговой службы Санкт-Петербурга.

Анастасия Заворотнюк, новости о семье актрисы на сегодня, 22 декабря

Все дело в подозрительных финансовых операциях и это не удивительно. Скорее всего, Чернышев тратит все заработанные деньги на лечение своей супруги.

Проблему пытаются решить несколько месяцев, но безуспешно. По некоторым данным, заморозка счетов связана с подозрительными финансовыми операциями. Тем временем Чернышев сейчас занят совершенно другим — он все свободное время проводит с женой Анастасией Заворотнюк.

«Тратит практически все заработанное на лечение. Врачи медцентра, где актриса проходит реабилитацию, говорят, что он часто здесь бывает и ухаживает за женой», — говорится в сообщении.

Что случилось с Анастасией Заворотнюк: состояние здоровья

В конце лета 2019 года появилась информация о том, что у Анастасии Заворотнюк диагностирована злокачественная опухоль мозга. Она якобы проходила курс лечения в Германии, а сейчас находится в одной из московских клиник. Близкие звезды серила «Моя прекрасная няня» хранят молчание и не комментируют информацию в СМИ.

Недавно прошла волна слухов о гибели звезды. В группе поддержки Анастасии Заворотнюк появились скриншоты некой переписки, где какой-то инсайдер анонимно сообщает о кончине актрисы. Близким пришлось делать опровержение информации о смерти Анастасии Заворотнюк. По некоторым данным, звезда сериала «Моя прекрасная няня» находится в подмосковной клинике, где проходит реабилитацию. Семья актрисы неоднократно опровергала сообщения СМИ и Telegram-канала Mash в частности.