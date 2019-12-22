Появились новые данные о самочувствии Анастасии Заворотнюк

Предновогоднее настроение и вера в чудо, которое обычно появляется в атмосфере радости и исполнения желаний, может подарить надежду, которой и обязана семья Анастасии Заворотнюк. Именно надежда на выздоровление Анастасии перед Новым годом, пожалуй, сделала невероятное.

Сегодня, 22 декабря, Анастасия Заворотнюк: новости

Почти год болезни и напряженные четыре месяца, освещённых в медиа-пространстве, судя по всему, закончились. «Моя прекрасная няня» пошла на поправку, что становится радостным событием для всей семьи и поклонников.

Петр Чернышев, супруг который практически ни на шаг не отходил от Анастасии и вместе с семьей караулил любые подвижки в ее состоянии, сейчас выглядит более чем удовлетворенным результатом лечения. В последнее время Петр все живее контактирует с миром и не выглядит «загнанным волком». Даже работа идет энергичнее и с улыбкой на глазах, несмотря на все пережитое.

По многочисленным сообщениям СМИ, Заворотнюк будет жить. В этом ей помогают квалифицированные врачи и неравнодушная семья. Надеемся, все пожелания скорейшего выздоровления сбудутся и Анастасия порадует всех здоровым видом.

Как сегодня, 22.12.2019, себя чувствует Анастасия Заворотнюк: состояние здоровья, новости

Стал известен страшный диагноз, с которым актриса Анастасия Заворотнюк оказалась в реанимации одной из московских клиник. Появились новые подробности относительно Анастасии Заворотнюк.

Говорят, медики отключили от аппаратов и перестали давать лекарства т.к. все что можно уже было сделано.

Актриса Анастасия Заворотнюк может выздороветь. Об этом рассказал друг ее мужа, фигуриста Петра Чернышева.

Анастасия Заворотнюк, новости сегодня, 22 декабря

По его словам, в настоящее время Заворотнюк «приводят в норму» в реабилитационном центре, а чувствует она себя намного лучше — опухоль из ее мозга была удалена удачно (здоровые клетки задеты не были), головные боли перестали «изводить» ее и мешать спать, других болей у нее также нет, улучшилось зрение, нормализовался слух.

«Петр говорит, что есть перспектива на выздоровление», — сообщил осведомленный источник.

Он добавил, что сейчас Заворотнюк ходит, хотя раньше не вставала с койки, разговаривает, ест с аппетитом. Ныне ее реабилитация подразумевает диету и очищение путем ввода в кровоток специальных препаратов организма от «генетически поломанных» клеток, которые отмерли.