Пригожина удивили угрозы отца Фриске в свой адрес

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин рассказал, что получил угрозы в свой адрес от отца покойной певицы Жанны Фриске после того, как известный представитель шоу-бизнеса позволил себе раскритиковать сестру певицы Наталью Фриске, которая, по его мнению, копирует образ ушедшей из жизни артистки.Пригожин рассказал, что Владимир Копылов позвонил ему по телефону и перешел к оскорблениям и угрозам.»Мне звонит ее отец и угрожает, за мое мнение. Вы даже не представляете, что он мне пишет. Вы даже не представляете уровень оскорблений в мой адрес с угрозами, что он ко мне с винтовкой приедет. Это какое-то безумие. Мне казалось, что он умный человек», — сказал продюсер.Он подчеркнул, что заменить Жанну не получится, так как она отличалась оригинальностью, и любое копирование обречено на провал.»Заменить Жанну Фриске невозможно. Я бы не хотел, чтобы ее называли пародистом», — сказал Пригожин.

Он подчеркнул, что у Владимира Копылова не все в порядке с психикой, раз он так неадекватно реагирует на его слова.»По идее, это его прямиком в тюрьму нужно со всеми его текстами, которые были в мой адрес. Говорил, что ему терять нечего, он и с винтовкой ко мне может прийти. Может его в психбольницу поместить. Я запротоколировал и сохранил все его сообщения. Я вообще не понял, какое он право имеет затыкать другим рот», — уверен Иосиф Пригожин.Слова продюсера также прокомментировала сама Наталья Фриске.»Рука-лицо — вот вам комментарий! — заявила Фриске. — Что опровергну? Желтую прессу?» — резко ответила сестра Жанны Фриске.Отвечая на вопрос о том, задели ли ее слова Пригожина, она сказала: «Да, мне все равно! Пусть говорят, что угодно!… Никакую карьеру я не возобновляла! Пожалуйста, перестаньте лопатить эту свою долбанную желтую прессу и меня беспокоить, и всю мою семью! Отцепитесь от меня, звоните Пригожину, кому хотите. Никаких планов и песен новых у меня нет! Все! До свидания! Прошу, отстаньте от меня сегодня, все!»