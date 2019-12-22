22 декабря 2019 года отмечается Анна Темная

Народный праздник Анна Темная отмечается 22 декабря 2019 года (дата по старому стилю – 9 декабря). Такое название этот день получил потому, что является самым коротким, и с него начинаются самые темные ночи в году.

Церковный праздник сегодня, 22.12.2019: какой православный праздник 22 декабря

В церковном календаре это дата празднования зачатия праведной Анной Пресвятой Богородицы, а также почитания памяти святой Анны, матери пророка Самуила.Святая Анна, мать Богородицы, родилась в семье священника Матфана. Достигнув определенного возраста, она была выдана замуж за святителя Иоакима, с которым прожила более 50 лет. Семейная пара была бездетной, и это очень огорчало их. Однажды Иоакиму явился ангел, который известил о скором появлении на свет дочери. Ровно через 9 месяцев Анна родила девочку Марию (Пресвятую Богородицу).В этот день также почитают пророчицу Анну, одну из двух жен Левита Елканы, который проживал в городе Армафеме. Святая была бесплодной и страшно убивалась по этому поводу. В один из церковных праздников она находилась в храме в городе Силоме. Анна начала пламенно молиться о даровании ей ребенка. Она обещала отдать свое дитя на услужение Господу Богу, если ее молитвы будут услышаны. Священник Илий принял ее за пьяную и начал укорять в содеянном, на что Анна рассказала ему о своем горе. Тогда он пообещал исполнение ее молитв. В скором времени Анна родила сына Самуила, а через 3 года привела его к тому священнику и передала мальчика в скинию на служение Богу. После выполнения давшего ею обещания женщина родила еще 3-х сыновей и 2-х дочерей.Если на Анну Темную снег сформировался в большие сугробы, а иней покрыл деревья, то год будет урожайным.Если в этот день светит солнышко, то в Новый год (31 декабря) будет ясно.

В России праздник какой сегодня, 22.12.2019

День энергетика отмечается 22 декабря.

Дата праздника приурочена к утверждению Государственного плана электрификации России (ГОЭЛРО) на VIII Всероссийском съезде Советов 1920 года.Впервые праздник прошел 22 декабря 1966 года, после издания соответствующего Указа Президиума Верховного Совета СССР. Дата была приурочена к утверждению Государственного плана электрификации России (ГОЭЛРО) на VIII Всероссийском съезде Советов 1920 года. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года № 3018-Х «О праздничных и памятных днях», в редакции № 9724-XI, с изменениями от 1 ноября 1988 года, дата была перенесена на третье воскресенье декабря. Однако торжества продолжали неофициально проходить 22 числа. Постановлением Правительства Российской Федерации № 1396 от 21 декабря 2015 года официальной датой праздника вновь стало 22 декабря.

Какой праздник сегодня, 22 декабря?

Хоккей с шайбой – один из наиболее популярных видов спорта в России. Это командная игра, и данный факт сам по себе уже вызывает уважение к людям, умеющим и стремящимся играть в нее.Ежегодно 22 декабря отмечается День российского хоккея. Дата празднования выбрана в связи с тем, что в именно этот день в далеком 1946 году начался 1-ый чемпионат СССР по хоккею. Он состоял из двух этапов: предварительных игр и финального турнира. Были проведены матчи в восьми городах, а финал состоялся в Москве, на естественном льду стадиона «Динамо».У российских хоккейных команд был хороший фундамент в лице тренеров и игроков СССР, несмотря на то, что многие из них поменяли место постоянного проживания в связи с отсутствием стабильности в стране в 90-х годах. Впервые после распада Советского Союза российская сборная стала чемпионом в 1993 году, на 57-м чемпионате мира. После этого ей очень долго не удавалось повторить данный результат. И только спустя 15 лет команде удалось еще раз стать чемпионом мира, выиграв сражение на льду у канадской команды. Через год россияне закрепили результат, привезя домой очередное золото.