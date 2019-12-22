У Володимирі-Волинському завершують ремонт стадіону

21-го грудня тривали роботи на футбольному майданчику, що на стадіоні «Олімп» у Володимирі-Волинському. Цей майданчик – один з перших спортивних майдачиків зі штучним покриттям у місті, створили його у ще 2007 році.

За 12 років покриття зносилося і стало травмонебезпечним, — повіомляє БУГ.

Старе покриття зняли і вклали повністю нове, засипавши гумовою крихтою. Вартують роботи 650 тисяч гривень. Кошти виділили з міського бюджету. Наступного року планують відремонтувати ще один майданчик меншої площі, який прилягає до цього, розповів перший заступник міського голови Ярослав Матвійчук.

Як розповів начальник управління освіти, молоді і спорту В’ячеслав Петрук, на місті майданчика колись був смітник. У 2004 році зібралася ініціативна група любителів футболу і територію розчистили.

«Потім у 2005 році у нашій державі розпочалася програма будівництва ігрових майданчиків із синтетичним покриттям. У 2005 році нам було спрезентовано менший майданчик, а у 2007 році більший, обидва біля стадіону», – сказав Петрук.

У 2017 році на майданчику, де зараз ведуться роботи, провели поточний ремонт. Проте за три роки, розповідає начальник управління, стало зрозуміло, що покриття зносилося і потребує заміни, адже стало травмонебезпечним.

Нове покриття має довгий ворс, у який засипається спочатку пісок, а потім гумова крихта. Як розповідають, таке покриття експлуатуватиметься порівняно довше.

«Сама ця крихта вічна, тільки вона може до підошви клеїтися і таким чином виноситися, вітром теж. Тому треба підсипати крихту раз чи два в рік, піднімати ворс самої трави, щоб він був більш функціональним».