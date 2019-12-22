План полета РЖД анонсировали запуск Барнаула Новосибирск сразу двух электропоездов Ласточка

Западно-Сибирская железная дорога (филиал ОАО «РЖД») рассчитывает в декабре 2020 года запустить в эксплуатацию два первых в Сибири электропоезда «Ласточка». Об этом «Интерфакс-Сибирь» 19 декабря сообщил начальник ЗСЖД Александр Грицай. Таким образом, долгожданный поезд все же начнет курсировать на постоянной основе.

По словам Грицая, сегодня рассматривается несколько вариантов обновления подвижного состава. «Как минимум, рассчитываем на то, что два состава поездов «Ласточка» будут запущены примерно в это же время в следующем году между нашими столицами регионов — Новосибирском и Барнаулом», — сказал он. В свою очередь губернатор Новосибирской области Андрей Травников добавил, что приобретаться составы будут без участия регионального бюджета. «Это не пригородное сообщение, поэтому нет», — заявил Травников, отвечая на вопрос о возможном софинансировании покупки регионом.

В пресс-службе ЗСЖД между тем уточнили, что сейчас специалисты компании проводят работу по решению вопросов, связанных с эксплуатацией поездов «Ласточка», их техническим обслуживанием, ремонтом, разработкой финансовой модели. По результатам работы транспортный продукт будет представлен региональным органам власти. ЗСЖД уже обсуждает с чиновниками условия их приобретения.

Заместитель начальника Западно-Сибирской региональной службы развития пассажирских сообщений и предоставления доступа к инфраструктуре Алексей Булгаков заявил, что власти Новосибирской области и Алтайского края проявляют большой интерес к проекту. Стоимость одного состава, по его словам, составит 500-600 млн рублей. На направление Новосибирск — Барнаул их потребуется закупить три (два в эксплуатацию, один в резерв). Финансовая модель приобретения и эксплуатации поездов не раскрывается.

Вместе с тем, знакомый с ситуацией источник ранее сообщал «Интерфаксу», что рассматривается вариант, при котором РЖД купят «Ласточек», а пригородные пассажирские компании «Экспресс-Пригород» (Новосибирск) и «Алтай-Пригород» (Барнаул), находящиеся в совместной собственности РЖД и регионов, возьмут их в аренду. Аналогичная практика аренды сейчас применяется на других маршрутах пригородного сообщения в регионах.

Напомним, что «Ласточка» время от времени курсирует от Новосибирска до Барнаула и обратно, но лишь в рамках демонстрационных поездок. Последний раз такая поездка состоялась в сентябре. Скоростное сообщение между двумя административными центрами жители двух сибирских регионов ждут еще с 2010 года, когда новосибирский пригородный перевозчик ОАО «Экспресс-пригород» отменил скоростные поезда до Барнаула из-за многомиллионных убытков. В 2014 году появилась информация о запуске экспресса «Ласточка», который пока ограничивается лишь «демоверсией» из-за дороговизны проекта.

Судя по всему, ситуация сдвинулась с мертвой точки после недавнего приезда председателя правительства РФ Дмитрия Медведева в Сибирь. Из Новосибирска в Барнаул Медведев добирался спецпоездом и прямо в ходе этой поездки провел совещание, посвященное развитию РЖД.