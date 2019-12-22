В Польше поспорили с Путиным о причинах начала Второй мировой войны

В Польше попытки реабилитировать договор о ненападении, заключенный между СССР и Германией в 1939 году, назвали фальсификацией истории. Об этом заявили в институте национальной памяти страны.

«Под предлогом „пакта о ненападении“ Германия и Советский Союз очертили свои сферы влияния в секретном протоколе, разделив между собой территории других независимых государств», — сказано в заявлении на сайте института. В нем же указывается на то, что оба государства «готовились к политике имперских завоеваний свободных наций», чтобы поработить их и подчинить тоталитарным режимам Москвы и Берлина. «Этот пакт (пакт Молотова — Риббентропа — прим. ред.) стал предпосылкой Второй мировой войны», — добавили в институте.

Заявление появилось после того, как президент России Владимир Путин во время заседания высшего евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге раскритиковал резолюцию Евросоюза о виновниках развязывания Второй мировой войны, которая ставит в один ряд с нацистской Германией СССР. Отдельно он остановился на поведении властей Польши в предвоенный период. «Тот факт, что Польша высказала свои аппетиты, когда она почувствовала, что близится час раздела добычи, не может удивить», — сказал Путин. По его словам, советские войска появились в Польше после того, как правительство страны «утратило контроль за своими вооруженными силами и за тем, что происходит на территории». Путин отметил, что на тот момент там не с кем было вести переговоры, поскольку руководство уже было у польско-румынской границы.