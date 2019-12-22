Макрон рассказал о большой ошибке Франции

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Eric Gaillard/Reuters

Французский президент Эммануэль Макрон заявил, что большая ошибка страны — это колониализм, передает ТАСС.

По словам политика, часто о стране говорят, что Франция думает о мире в категориях гегемонии и она привержена знаменам колониализма.

«Но он был большой ошибкой, ошибкой республики», — добавил президент Франции.

Он выразил надежду, что в общей истории будет открыта новая страница.

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