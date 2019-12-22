Канадский фотограф обнаружил загадочный «обувной лес» в окрестностях Оринджевилла

Фотограф из Канады обнаружил странный лес, в котором на деревьях висят сотни пар обуви. Дальше с его слов:

«Меня зовут Пэтти Махер, и я фотограф из Онтарио, Канада. Недавно я ехал по просёлочной дороге в окрестностях Оринджевилла, и внезапно увидел, что в одном месте на деревьях висит множество самой разной обуви. Я остановился, чтобы внимательнее изучить это место и сделать фотографии. Обувь там повсюду: прибита к деревьям, висит на шнурках, или просто стоит на земле недалеко от дерева.

Я подумал, что это может быть своего рода мемориал в память о ком-то, кто погиб в автокатастрофе — но оказалось, что нет, и никто не знает, кто и зачем принёс сюда всю эту обувь.

Самое раннее упоминание об этом месте датируется весной 1972 года. Но у полиции нет никаких сведений о происшествиях, случившихся в это время и в этом месте, так что вряд ли это какой-то мемориал — хотя кажется, что в какой-то момент кто-то создал именно мемориал у одного из деревьев. Ещё тут можно обнаружить несколько пластиковых скелетов, которые или находятся в ботинках, или просто висят вокруг — но невозможно понять, имеют ли они какой-то смысл, или кто-то принёс их сюда просто так.

Существует немало теорий о том, что же значит эта обувь в лесу. Некоторые считают, что это какая-то художественная композиция, другие — что это отголоски движения за свободное перемещение, которое было популярно в 70-х годах. Ещё это может быть местом памяти или розыгрышем местных подростков.

Я испытал странное чувство трепета, пока ходил по лесу и делал фотографии. Я пытался представить себе прежних владельцев этой обуви: какой жизнью они жили, живы ли они сейчас, какие причины заставили их прийти в это место и оставить здесь свою обувь, и почему некоторые пары прибиты к деревьям, некоторые висят, а некоторые — просто аккуратно стоят на земле.

Я пишу всё это на тот случай, если кто-нибудь, кто прочтёт это, знает предысторию этого места или имеет свои соображения по поводу того, почему оно вообще появилось. Вы когда-нибудь встречали что-либо похожее?

05.03.2018