Кадыров поблагодарил Путина за слова о его отце

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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров

Саид Царнаев/РИА «Новости»

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров поблагодарил президента России Владимира Путина за слова о его отце, первом президенте Чечни Ахмат-Хаджи Кадырове. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам Кадырова, отмечая заслуги первого главы республики, Путин говорил «обо всем народе».

Он отметил, что чеченский народ готов «днем и ночью трудиться, бороться и, если потребуется, не задумываясь отдать свои жизни» за Россию и ее президента.

Свое обращение глава Чечни подписал словами «Ваш пехотинец Рамзан Кадыров».

Ранее президент России в время пресс-конференции отметил большой вклад Кадырова и его отца в восстановление республики.

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«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию общения Путина с журналистами.

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