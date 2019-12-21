СМИ: ПНС Ливии приняло предложение Турции о военной помощи

Правительство, возглавляемое Файезом Сарраджем, пока официально не прокомментировало это сообщение, сообщает РИА Новости.

«Признанное ООН правительство национального согласия приняло предложение Турции об оказании ему военной и логистической помощи, поскольку пытается отразить наступление сил, лояльных генералу Хафтару», — сообщает телеканал.

В среду глава МИД ПНС Мухаммед Сияла заявил РИА Новости, что Триполи пока не обращался к Анкаре с просьбой о военной помощи, и что он ожидает ратификации турецким парламентом соглашения о сотрудничестве в военной сфере.

Эрдоган и Саррадж в конце ноября подписали меморандумы о сотрудничестве в военной сфере и о взаимопонимании по морским зонам. Греция, Египет и заседающая на востоке Ливии палата представителей (парламент) назвали турецко-ливийские меморандумы незаконными и недействительными.

Соглашение между Анкарой и правительством Ливийского соглашения, которое предусматривает возможность отправки турецких войск в Ливию, должно быть представлено на голосование в турецком парламенте.

Ранее сотрудничающий с восточноливийскими властями маршал Халифа Хафтар объявил о начале решающего сражения и продвижения в центр Триполи. Саррадж заявил, что информация о наступлении Хафтара в столице не соответствует действительности. Ливийские СМИ сообщали о столкновениях между силами Хафтара и ПНС на ряде направлений в Триполи.

После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с армией Хафтара, который с апреля не прекращает попыток захватить Триполи.