Забей лося детский омбудсмен назвала игрой жестокий буллинг черепно-мозговой травмой алтайской школе

Жители села Поперечное Каменского района Алтайского края подняли тревогу в связи с жестокой травлей детей в местной школе со стороны более сильных товарищей. Об этом стало известно, когда один из подростков получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга, сообщают «Каменские известия». Позже выяснилось, что жертвами буллинга стали несколько детей, однако руководство школы не замечало издевательств и воспринимало избиения как игру. В настоящее время по факту случившегося проводятся следственные действия. Тем временем Уполномоченный по правам ребенка в крае Ольга Казанцева согласилась с педагогами в том, что к травмам якобы привела опасная игра «Забей лося», в «правилах» которой ей теперь предстоит разобраться.

Как рассказала мать пострадавшего мальчика Ирина Дворских, 21 ноября ее 15-летний сын пришел из школы и пожаловался на головную боль и тошноту. В больнице подростку диагностировали сотрясение мозга и большое количество других травм. Школьнику пришлось признаться родителям, что над ним практически ежедневно издевались трое ребят, которые значительно превосходили его физически. Выяснилось, что помимо постоянных избиений подростку якобы приходилось терпеть и другие унижения — ему мочились в ботинки, плевали на куртку, но он упорно молчал, надеясь, что это пройдет. Однако 21 ноября нанесенные увечья оказались слишком серьезны. «Мы переодевались после шестого урока физкультуры, когда они начали мне показывать условные, тайные знаки. Опять началась эта игра… Я знал, что делать — подставил к лицу ладони, а они начали бить. От последнего удара сильно ударился головой о шкаф. Было очень больно. На седьмом уроке перед глазами все поплыло, но я дождался звонка. Когда пришел домой, начало тошнить и разболелась голова. Мама вызвала врача», — приводит издание пояснение самого школьника.

После вопиющего инцидента школьное руководство дважды собирало совет профилактики, на котором присутствовали все стороны: родители трех замешанных в этом подростков, представители управления образования Каменского района, правоохранительных органов, психолог. После второго совета профилактики, прошедшего 25 ноября, Ирина Дворских сделала для себя вывод — справедливость вряд ли восторжествует, поскольку инцидент хотят скрыть. Последней каплей, как уверяет женщина, стали слова начальника управления образования Каменского района Екатерины Киселевой. Чиновница якобы предупредила родителей подростка, что придание огласке — их право, но посоветовала перед этим хорошо подумать. «Мол, вы ведь понимаете, что это дело можно вывернуть так, что это вы ненадлежащим образом воспитываете ребенка», — передала слова чиновницы мать пострадавшего школьника. Она не отрицает, что могла истолковать эти слова превратно, но восприняла этот диалог как прямую угрозу. В тот же вечер она написала в приемную губернатора Алтайского края, Уполномоченному по правам ребенка в Алтайском крае Ольге Казанцевой, в краевую прокуратуру, Следственный комитет.

Между тем выяснилось, что постоянными обидчиками ее сына были трое одноклассников — многократные участники районных спортивных соревнований, состоящие в отряде правоохранительной направленности «Кондор». Родители школьника провели собственно расследование и выяснили, что с начала учебного года в Попереченской школе среди учеников практикуются так называемые «игры», отличающиеся недетской жестокостью. На руках учеников стали появляться ссадины и шишки. Этот факт в полной мере позже подтвердила заведующая филиалом Попереченской средней школы Светлана Онищенко во время встречи с журналистами (Попереченская СОШ является филиалом Новоярковской школы — прим. ред. «Каменских известий»).

Светлана Онищенко, заведующая филиалом Попереченской средней школы: О том, что в нашей школе были такие игры, я не знала до инцидента, по коридорам идешь — тишина. Дети играют, общаются, никто никого не бьет. Про игру в «монетки» узнали, когда увидели ссадины на руках детей. Провели собрания, просили обратить внимание родителей на детские руки — нет ли ссадин и ушибов, провести с ними беседы. Что касается пострадавшего — мальчик он очень спокойный, на улице не гуляет, в том числе по вечерам. На переменах практически всегда сидит на своем месте, по коридорам не ходит, с мальчишками, в принципе, не общается. Касаемо трех ребят, которые били, могу их охарактеризовать как очень активных с раннего детства. Очень вертлявые, на переменах всегда играют, никогда не сидят. Среднестатистическое подростковое поведение. Пусть они лидеры в классе и школе, но агрессивными их я не могу назвать. После происшествия мы держим ситуацию на контроле. На следующий же день инициировали проведение совета профилактики, на котором выяснили, что на протяжении последних двух недель дети играют в игру «Забей лося». Удивляет, что Артем молчал. Почему же он не подошел ко мне и не рассказал обо всем раньше?

Тем временем о ситуации высказались и родители второй стороны. Только одна из матерей призналась, что поступила бы так же на месте Ирины Дворских, но все же не стала винить своего сына-обидчика. «Естественно, любая мать поступит так же — будет всеми силами защищать своего ребенка, что бы ни говорили, но я ее понимаю. То, что ее сына гнобили с начальных классов, ни для кого не секрет, вопрос этот не единожды поднимался в школе. Учителя об этом знали. И сейчас в классе, кроме него, есть пара пацанов, которым достается, но это не повод делать из наших детей монстров. Ведь те дети сами позволяют себя унижать. После этого события на наших хотят свешать всех собак, даже в туалет во время уроков не выпускают», — заявила женщина. Она, как и все остальные, косвенно причастные к случившемуся, об играх узнала якобы лишь когда к ней ночью приехала полиция. Потом сын рассказал ей про три игры: «Монетки», «Сухари» и «Забей лося». Он признался, что ударил первым, а потом били товарищи.

Вместе с тем другая мама Светлана Половкина возмущена, почему на протяжении столь долгого времени педагогический состав учреждения ничего не знал или делал вид, что не знает. Сами родители утверждают, что неоднократно пытались пойти на контакт с семьей пострадавшего, но Ирина Дворских на телефонные звонки и сообщения не отвечает. Порывались навестить мальчика в больнице, но супруг Ирины будто бы запретил им посещать мальчика без присутствия родителей. С тех пор они для себя решили, что идти на контакт в дальнейшем нет никакого смысла. Сами «спортсмены» уверили, что в содеянном раскаиваются и, когда Артем вернется из больницы в школу, обязательно попросят прощения.

Тем временем попереченская история стала поводом для визита в Каменский район омбудсмена Ольги Казанцевой. Она ознакомилась с ситуацией из первых уст, встретившись с пострадавшим ребенком, его мамой, учителями, администрацией школы и руководством района, но почему-то свела все к одному инциденту, также назвав его игрой, а не травлей.

Ольга Казанцева, Уполномоченный по правам ребенка в Алтайском крае: Действительно в конце ноября в раздевалке для мальчиков среди ребят шла игра «Забей лося», во время которой дети били друг друга по голове. В ходе нескольких ударов ребенку были причинены страдания и боль. Степень повреждения здоровья в настоящее время оценивает медицинская экспертиза, по результатам которой будет принято решение о виде ответственности ребят. В настоящее время подростки поставлены на профилактический учет в школе, с ними проводится воспитательная работа, закреплены шефы-наставники. Ребята осознали неправомерность своего поведения, недопустимость подобных игр, хотели бы вместе с родителями извиниться перед мальчиком. Думаю, что такую встречу, на которой у подростков появится возможность загладить вину, нужно организовать. В школе требуется усилить воспитательную работу по формированию законопослушного поведения детей. Отдельной темой разговора с администрацией Каменского района стало обсуждение своевременности выявления сотрудниками школы подобных действий детей, пресечение любых форм насилия — психологического или физического.

Добавим, что в настоящее время по данному делу проводятся следственные мероприятия. Назначены необходимые судебные экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение.

Напомним, что в начале лета в Бийске произошел инцидент с издевательствами над 15-летней школьницей. Тогда школьники заставили сверстницу пить из лужи. Уполномоченный при губернаторе Алтайского края по правам ребенка Ольга Казанцева тогда прокомментировала инцидент. Из ее слов следовало, что две девушки, учинившие самосуд и заставившие сверстницу пить из лужи, должны встать на путь исправления, правда, весьма интересным образом: для них разрабатывают программу перевоспитания, которая, судя по комментарию детского омбудсмена, будет включать отдых, оздоровление и социальную занятость.

Отметим, что действия Ольги Казанцевой на своем посту уже давно вызывают вопросы у многих депутатов и чиновников. Накануне встал вопрос о ее переназначении на данную должность, и многие депутаты Алтайского Заксобрания усомнились в наличии у Казанцевой необходимых для омбудсмена душевных качеств, поскольку она зачастую действует только как чиновница, формально исполняя свои обязанности. После долгих споров ее все-так утвердили уполномоченным, однако ряд депутатов критически высказался о ее деятельности, а отзывы о ее выступлении на сессии АКЗС были негативными: речь Казанцевой действительно была будто хорошо отрепетирована и со стороны смотрелась крайне ненатурально.