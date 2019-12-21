Казанский хоккейный клуб «Ак Барс» дома проиграл «Сибири» (0:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Новосибирцы открыли счет в концовке второго периода, реализовав большинство. Данил Романцев добил шайбу с пятака в ворота Тимура Билялова. В третьем периоде гости отличились в контратаке после броска Юусо Пуустинена. Окончательный счет броском в пустые ворота установил Алексей Яковлев.

Отметим, что «Сибирь» взяла 5 очков из 6 в матчах против «Ак Барса» в нынешнем сезоне. До этого новосибирцы одержали победу дома (4:2) и проиграли на выезде по буллитам (0:2).

Казанцы сохранили лидерство в Восточной конференции, набрав 58 очков в 38 матчах. «Сибирь» вышла на пятое место на Востоке, набрав 45 очков в 38 матчах.

Следующий матч «Ак Барс» проведет 23 декабря против «Салавата Юлаева». Игра пройдет в швейцарском Давосе и начнется в 21:30 мск. «Сибирь» в следующем матче 25 декабря сыграет дома против «Спартака».