Йоханнис официально стал президентом Румынии

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Президент Румынии Клаус Йоханнис
Vadim Ghirda/AP
Клаус Йоханнис принес присягу на заседании парламента и официально вступил в должность президента Румынии на пять лет. Об этом сообщает РИА «Новости».
Йоханнис победил на президентских выборах в ноябре. Он набрал 66,06% голосов во втором туре, а его главный оппонент экс-премьер Виорика Данчилэ — 33,95%.
Отмечается, что он второй раз принимает мандат президента Румынии. До этого он правил пять лет с 2015 года.
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