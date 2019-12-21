Кадыров поблагодарил Путина за слова о его отце

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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Саид Царнаев/РИА «Новости»
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров поблагодарил президента России Владимира Путина за слова о его отце, первом президенте Чечни Ахмат-Хаджи Кадырове. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
По словам Кадырова, отмечая заслуги первого главы республики, Путин говорил «обо всем народе».
Он отметил, что чеченский народ готов «днем и ночью трудиться, бороться и, если потребуется, не задумываясь отдать свои жизни» за Россию и ее президента.
Свое обращение глава Чечни подписал словами «Ваш пехотинец Рамзан Кадыров».
Ранее президент России в время пресс-конференции отметил большой вклад Кадырова и его отца в восстановление республики.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию общения Путина с журналистами.
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