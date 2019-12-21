Самые необычные сорта пива, которые придумали люди разных стран

Пиво — первый по популярности спиртной напиток в мире. Причем стоит отметить тот интересный факт, что в Японии этот напиток особенно популярен не только среди людей, но и среди животных. Так, например, в городе Мацудзаки пивом поят коров, в результате чего получается особый сорт мраморной говядины.

Вавилоняне начали варить пиво еще в 4300 году до н. э. В знаменитом своде законов царя Хаммурапи четко регламентировались правила продажи пива, а за разбавление водой этого напитка пивоварам грозила смерть.

К примеру, на сегодняшний день в Финляндии пиво считается антидепрессантом, а у хоккеистов в Чехии, пиво входит в обязательное меню.

Пиво для собак

В 2007 году компания Bowser Beer впервые сварило пиво для собак, в настоящее время это пиво по цене $3,5 за бутылку можно приобрести более чем в 40 штатах Америки. В состав пива для собак входят — глюкоза и витамины, полезные для шерсти животного, а хмель заменяется говяжьим или куриным бульоном, которые предают напитку любимый собаками мясной вкус. Как заявляют производители собачьего пива, бутылка пива может заменить животному полноценный обед. Помимо США пиво для собак так же варят в Бельгии и Голландии, а в Британии есть паб для собак, в меню которого есть палочки для разгрызания, жаркое, сладкий корм и конечно же собачье пиво.

«Золотое» пиво

Чешский пивовар Мареку Пьетоню решил добавить в пиво частички 24-каратного золота. Первая партия которого была распродана за считаные часы. Следует отметить тот факт, что технология приготовления золотого пива оказалась довольно проста. В пустую бутылку пивовар поместил тончайшую полоску золотой фольги весом 0,018 г, которую затем раздроблялась под напором пивной струи. Благодаря мельчайшим частицам золота пиво получило яркий, переливающийся цвет, а также оказалось превосходным на вкус. Самая первая партия золотого пива была названа «24k Gold Faust», но в последствии золотое пиво переименовали в честь египетского бога солнца. Цена бутылки золотого пива составляет 13 евро.

Эль из водорослей

Шотландские эли имеют одни из самых наиболее сложных вкусов и ароматов, которые не встретишь в других сортах пива. К примеру, шотландская пивоварня Williams Brothers изготавливает эль из морских водорослей, который готовят по старинному рецепту позапрошлого столетия. При изготовлении этого пива водоросли добавляют на стадии первичной ферментации, благодаря чему напиток получает дополнительную «морскую» ноту.

Молочное пиво

В начале 2007 года на прилавках магазинов Японии появилось необычное пиво, которое, было приготовлено на основе коровьего молока. Новинка продавалась под названием Bilk, соединившем английские слова «beer» и «milk». Идея сварить молочное пиво пришла в голову фермеру с острова Хоккайдо. Перед началом процесса ферментации жидкость по цвету и запаху напоминала чай с молоком, но после остывания напиток начинал выглядеть как традиционное фильтрованное пиво. Содержания молока в Bilk'е составляет одну треть, а сам напиток обладает фруктовым вкусом и необычным послевкусием. Как утверждает производитель пива, молочное пиво положительно влияет на кровообращение и устраняет усталость, а запивать им можно даже сладости.

Омолаживающее пиво

Пока ученые и медики спорили о вреде пива, немецкие пивовары разработали рецептуру «омолаживающего пенного напитка», который появился на прилавках Германии в 2004 году и до сих пор остается в продаже. Речь идет о сорте под названием Anti Aging Bier, в состав которого помимо традиционных ячменя, дрожжей и хмеля вошли вода из горячих минеральных ов, витамины и антиоксиданты. Но все же главным ингредиентом стал экстракт спиралевидной водоросли спирулины, способной поддерживать деятельность иммунной системы и даже обладающей антираковыми свойствами. По словам производителя, омолаживающее темное пиво, крепость которого составляет 4,8%, способно замедлять процессы старения и улучшать самочувствие. Кроме этого, напиток является одним из немногих в мире, который можно употреблять не только внутрь, но и наружно. Во втором случае речь идет о его использовании в качестве добавки для ванны. Особого внимания заслуживает и монастырская пивоварня Нойцелле, где производится омолаживающее Anti Aging Bier. Разрешение на варение пива было получено нойцеллевскими монахами еще в 1589 году, и с тех пор они смогли торговать им в близлежащих окрестностях.

Детское пиво

Малыши ничем не должны отличаться от взрослых, решили в Японии и изобрели детское пиво. Так что теперь у детей старше трех лет появилась возможность пропустить кружку-другую пенного напитка после возвращения из детского сада или из школы. Безалкогольное пиво с яблочным вкусом получило название «Кодомо-но коминомо» (лат. Kodomo-no nominomo), что в переводе означает «напиток для самых маленьких». Выпускается оно, как и положено настоящему пиву, в жестяных банках и бутылках и даже образует ничем не уступающую взрослой пену. Стоит отметить, что это не первый случай выпуска на рынок детского пива. Первый пенный напиток для самых маленьких продавался под маркой Kidsbeer. Изначально это была модифицированная версия популярной в Японии газировки Guarana. Но позднее в ней было изменено содержание сахара и усилена пенистость, после чего напиток стал сильно напоминать пиво. Несмотря на то что детское пиво появилось еще в 2005 году, до сих пор идут споры о его пользе и вреде. В западных странах в нем видят угрозу подросткового алкоголизма. А в Японии, где сильны традиции совместного питья, при его помощи хотят собрать за одним столом взрослых и детей.

Коньячное пиво

Традиционно содержание спирта в пиве колеблется от 3% до 7%. Но пивоварам из бостонской компании «Samuel Adams» этого показалось мало, и они решили увеличить крепость одного из сортов выпускаемого пива до 27%. Напиток получил название Utopias и стал одним из самых крепких и дорогих в мире. При его производстве используется четыре вида хмеля, а само пиво выдерживается в течение долгого времени в бочках из-под коньяка или виски. Кстати, именно из-за длительного цикла производства напиток появляется на прилавках раз в два года. Пиво разливается в особые керамические бутылки, внешне напоминающие медные чаны, которые пивовары используют уже сотни лет. Всего за один год в продажу поступает около 8-10 тысяч бутылок Utopias по цене $150 за штуку, но позднее на аукционах их стоимость может увеличиваться в несколько раз. Хранить необычное пиво можно так же долго, как марочные вина, причем с годами, по словам производителя, качество напитка становится только выше. У пива Utopias практически нет пены, а по вкусу оно скорее напоминает коньяк. Напиток предназначен для употребления после еды, причем пить его рекомендуют маленькими глотками, как ликер или виски.

Бамбуковое зеленое пиво

Из бамбука делают палочки для еды, плетеные корзины, трости, подушки и даже носки, его употребляют в пищу, а не так давно из него начали варить пиво. Экстракт из листьев растения используют при приготовлении нефильтрованного напитка, который за счет входящих в состав ингредиентов приобретает яркий изумрудно-зеленый цвет. Идея варить бамбуковое пиво родилась в Азии. В Южном Китае, в долине реки Янцзы, специально выращивают бамбук сорта Phyllostachys, чтобы потом использовать его в приготовлении пенного напитка. Листья растения, которые впоследствии высушивают и экстрагируют, собирают глубокой осенью. «Зеленое пиво», а именно так еще нередко называют напиток, имеет ярко выраженный вкус бамбуковых побегов и свежий аромат. Оно хорошо утоляет жажду, а запивать им советуют блюда восточной кухни и морепродукты. Помимо этого, бамбуковое пиво, как это ни странно звучит в отношении алкогольного напитка, считается весьма полезным из-за невысокого содержания спирта и способности выводить из организма шлаки и токсины.

Пиво-шампанское

Идея объединить под одной крышкой пиво и шампанское пришла в голову американским пивоварам. В 2006 году компания Cobra Beer выпустила на рынок напиток под длинным названием Krait Prestige Champagne Lager. Процесс его производства по технологии мало отличается от изготовления шампанского, правда, с добавлением дрожжей. Сваренный напиток разливают по бутылкам, после чего выдерживают под временной пробкой в течение двух недель. И только после этого игристое пиво плотно закупоривают, и оно считается готовым к употреблению и продаже. Процент содержания спирта в нем довольно высок и составляет 8%. Бутылка с Krait Prestige Champagne Lager объемом 750 мл имеет весьма привлекательный вид. По форме она напоминает те, в которые традиционно разливают шампанское, а на этикетке красуется надпись: «В этот праздничный сезон у тебя есть и пиво, и шампанское!» И даже пробка у игристого пива стреляет так же, как у шампанского. До американцев попытки приготовить пиво-шампанское предпринимали французы. Они вывели на рынок несколько сортов игристого пива, такие как Kasteel Cru и Malheur Biere Brut, но завоевать широкую популярность среди покупателей напитки не сумели.

Пиво со вкусом пиццы

Шесть лет назад супруги Том и Атена Сиферт из штата Иллинойс приняли решение уволиться с наскучившей работы и заняться пивоварением. Местом для нового хобби, которое, как оказалось впоследствии, стало еще и приносить неплохой доход, стал гараж собственного дома. Именно там впервые было сварено пиво со вкусом пиццы, которое, по задумке создателей, должно было объединить под одной крышкой выпивку и закуску. На разработку рецептуры пошли $10 000, взятые в кредит. Выпустив несколько мини-партий напитка и успешно протестировав его на друзьях и знакомых, Сиферты заключили контракт с местной пивоварней, и с тех пор пиво со вкусом пиццы «пошло в массы». В его состав, помимо традиционных ячменя, солода и дрожжей, вошли помидоры, базилик, орегано и чеснок, то есть все то, что можно встретить в начинке пиццы «Маргарита». Напиток с необычным вкусом быстро завоевал популярность в родном Сент-Чарлзе, а позднее сумел занять отдельную нишу и на рынке США. Более того, в этом году начнется экспорт пива Mamma Mia в Европу. Так, ради рынка Великобритании даже была снижена крепость напитка, которая в Америке составляет 9,5%, а в английской версии будет равна 4,7%.