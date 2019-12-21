О том, что география «закрывает»

Известно, что острова – это совсем не стойкая структура. Они появляются на поверхности благодаря активности вулканов, которыми просто перенасыщена планета Земля. Но острова могут и исчезать. Об этом и пойдет речь в нашей статье.

Интересный факт: в середине восемнадцатого века произошло достаточно серьезное извержение вулкана, в результате чего возник остров, который не могли поделить три государства. А именно Италия, Англия и Испания. Одни нарекли ее именем Юлия, вторые Грэхэм, а третьи Фернандес. Интересно, что пока государства спорили, чьей собственностью является новообразовавшаяся суша, она просто напросто исчезла. Кстати, данный остров снова появился на поверхности лишь в 1950 году.

Интересный факт: немного позже, в 1952 году появилась еще одна интересная поверхность на территории Тихого океана. Главная ее особенность была в том, что она выступала более чем на 200 метров от поверхности моря. Остров появился недалеко от Японии, но японцы не смогли его даже назвать, так как буквально через год он исчез, или утонул, как угодно.

Интересный факт: еще одно любопытное географическое закрытие произошло в 1908 году. Конечно, сначала произошло открытие, которое произвел сам Фредерик Кук. Он увидел неизвестную землю, которую тут же назвал «Земля Брэдли». Брэдли – его самый любимый спортсмен-любитель, а кроме того весьма богатый человек, так что вполне возможно, название носило свой подтекст. Фредерик отметил координаты, но… никто больше так и не увидел землю, которая была отмечена на карте. Кстати, спустя некоторое время, в 1934 году произошло подобное открытие экипажем торгового судна «Крестьянка». Остров появился к северо-востоку от Генриетты, весьма известного курортного места. На обратном пути торгового судна острова уже и след простыл.

Интересный факт: истории известны случаи, когда острова исчезали постепенно. Яркий пример – остров Семеновский. Он находился в м. Лаптевых и достигал длинны аж в 15 километров. Однако к 1912 году от острова осталось лишь пять километров, а к 1924 году он и вовсе исчез с лица Земли.

Интересный факт: наверное, все слышали об экспедиции Беринга? Так вот исследователи обнаружили Землю, которую тут же назвали Андреева. Однако спустившись с корабля исследователи обнаружили следы нарт оленей и решили не тревожить остров исследованиями несколько лет. Как вы понимаете, остров Андреева так никому обнаружить и не удалось. Примечательно, что об исчезновении островов знали очень давно, но попытки найти остров Андреева велись тщательно и долго, так как точных координат не было нанесено и следующие экспедиции ориентировались только на рассказы мореплавателей.

Интересный факт: река Диала считалась легендой. Только через тысячу лет после этого притока Тигра Диала не только подтвердила свое существование, но и возобновила его. Дальнейшие исследования рассказывают нам, что царь Кир приказал в буквальном смысле прорыть канал и осушить реку. Сделано это было потому, что Кир был обижен на нее. Да-да, именно обижен, его любимый конь утонул купаясь в Диале. Вот так вот произошло старо-новое географическое открытие, которое считалось закрытым более тысячи лет.