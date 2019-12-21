Почему мы видим сны? Теории «кабельного телевидения» в нашем подсознании

Ох уж эти сладкие сны. С самых древних времен люди пытаются научиться трактовать сновидения и понять, почему темными ночами, когда мозг берет заслуженный «перерыв на обед», вместо пустоты в сознании начинают скакать яркие цветные картинки. Сегодня в интернете можно найти массу различных толкований, начиная от «бабушкиных гаданий» и заканчивая потугами современных психологов.

Правда в том, что сны, не являются чем-то сверхъестественным. Видеть определенные картинки во время сна – это нормально. Подсознательно, находясь именно в таком состоянии, мы прокручиваем в голове некоторые события, вспоминаем давно ушедшие деньки, людей, места и так далее. И, по сути, в этом нет ничего плохого. Но вот почему мы видим сны – до сих пор неизвестно. Существует несколько теорий, которые могут подсказать, от чего так происходит, и именно их мы сегодня с вами рассмотрим.

1. Ваш личный секретарь

Всевозможные эксперименты и исследования (да, спать с подключенными датчиками, мы нашли работу мечты для любого студента) показали, что сны помогают нам сохранять, фильтровать и упорядочивать различную информацию. Во время сна наш мозг превращается в нашего персонального секретаря, который раскладывает по папочкам информацию, полученную нами за день. Соль в том, что, пока мы бодрствуем и решаем судьбы Вселенной, воспоминания хранятся в гиппокампе – это та часть мозга, которая связана с долгосрочной памятью. Пока мы смотрим цветные мультфильмы во сне, воспоминания переносятся из гиппокампа в кору головного мозга – наш «центральный процессор», который обрабатывает новую информацию. Сон позволяет передавать наши воспоминания в различные части мозга, чтобы со временем их можно было воспроизводить.

2. Ваш личный психотерапевт

Некоторые исследователи уверены, что помимо всех прочих функций сны выполняют еще и функцию нашего персонального психотерапевта (с единственным отличием, что за сон не приходится платить 50 долларов в час). Сновидения помогают нам справляться с сильными эмоциями. Психологи полагают, что, когда человек видит сон, он подсознательно избавляется от каких-то эмоций и различных событий. Устраняя эти эмоции и проигрывая определенные события, мы лучше способны обрабатывать различные переживания. Некоторые «знатоки снов» считают, что сны могут быть отличным способом проникнуть в корень своих негативных или позитивных переживаний. С другой стороны, бытует мнение, что это своего рода «тихая безопасная гавань», где люди могут подсознательно «покопаться» в себе и своих глубинных страхах.

3. Ваш личный «Ксанакс»

Еще одно исследование феномена снов, проведенное в 2009 году, уверяет, что помимо всех прочих прелестей у некоторых людей сны выполняют функцию природного анксиолитика и антидепрессанта. И дело тут совсем не в том, что после бессонной ночи за компьютером у многих из нас просыпается желание убивать, а после хорошего 8-часового сна нет. Команда ученых (нет, не британских) изучила две группы людей, где первая состояла из вполне здоровых (или, по крайне мере, необследованных) участников, а вторая группа – из учеников, которые страдали от депрессии и тревоги. Подопытным предложили поучаствовать в эксперименте с фазами быстрого и медленного сна, а потом пройти парочку психологических тестов. Исследователи обнаружили, что те, кто страдают от депрессии, чаще, чем контрольная группа, вместо розовых единорогов и тропических пальм видят сны с темами агрессии, смерти и преследования. Это намекает на то, что мозг человека, страдающего от проблем с самооценкой и эмоциональным состоянием, пытается самостоятельно взять быка за рога и переосмыслить свои переживания.

4. Ваш личный фильм Хичхока

Ну, куда же мы денемся без старого доброго дедушки Фрейда? Именно Фрейд первым выдвинул теорию о том, что с вашими снами, товарищи, все не так просто, как кажется. Если верить его теории, именно во сне наружу начинают пробиваться проблески бессознательного – животных инстинктов, закрученных на сексе и насилии. И да, если верить Фрейду, то каждый третий из нас в душе извращенец, каждый второй мечтает переспать с родителями, а каждый первый сублимирует. Но ведь не все детородный орган, что стоит, правда? Бывают еще и фонарные столбы.

отсюда

03.11.2017