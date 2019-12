Что сказали в этом году сурки Фил и Буся

Share Tweet Share Share Email CommentsВ этом году мнения коллег-сурков из США и России совпали — зима будет долгой и холодной.

2 февраля, в традиционный День Сурка американцы ждали предсказания Фила из Пенсильвании. Извлеченный из норы сурок должен был своей тенью показать, сколько еще продлиться зима и скоро ли придет весна.

Заспанный сурок Фил свою тень увидел и скрылся в домике, а это означает, что холода продляться еще минимум шесть недель.

Российский сурок Буся из Кемеровской области вообще отказался выходить из своей норки в заповеднике. Отрицательный результат — тоже результат. Метеорологический прогноз сурков неутешительный.

А другие «сурки» — ученые — подтверждают мнение своих четвероногих коллег. По прогнозу российского Гидрометцентра, февраль в Кемерово будет достаточно морозным. Полный прогноз погоды для всех регионов России — на сайте Гидрометцентра РФ — meteoinfo.ru.

На фото: знаменитый предсказатель погоды сурок Фил из Пенсильвании

Справка: День сурка традиционно отмечается в США 2 февраля.

Согласно поверью, в этот день нужно внимательно следить за сурком, вылезающим из своей норы, чтобы узнать, когда наступит весна. Если сурок видит свою тень — т.е. если день солнечный, — сурок прячется обратно в нору, и зима будет продолжаться еще шесть недель. Если же зверек не увидит своей тени — т.е. день пасмурный, — весна будет ранняя.

Эта традиция восходит корнями к немецким обрядам. Правда, в них участвовал не сурок, а барсук, и за поведением животных следили не в феврале, а в марте. Обычай был импортирован переселенцами в Соединенные Штаты.

До середины 80-х годов XIX века День сурка был лишь приметой, но 2 февраля 1886 года в городке Панксутони в штате Пенсильвания в местной газете появилась шутливая заметка: «Сегодня День сурка, и, согласно данным, полученным нашими корреспондентами, зверек не увидел свою тень. Значит, скоро наступит весна».

В статье также было указано лучшее место, где сурок точнее всего предсказывает погоду, — Индюшачья горка на окраине города. В следующем году 2 февраля там собралась целая толпа местных жителей, жаждущих узнать прогноз погоды. Потом редактор городских новостей Клаймер Фрис, опять же в шутку, объявил о создании панксутонского Клуба сурка. В начале 1888 года для сурка построили домик на Индюшачьей горке, откуда его по сей день и вытаскивают каждое 2 февраля члены клуба, одетые в смокинги и цилиндры.

Имя животному подобрали не сразу. Вначале это был просто «Сурок из Панксутони», позже его называли Питом, а потом сурок стал Филом. Официальное имя сурка звучит так: Фил из Панксутони — ясновидец из ясновидцев, мудрец из мудрецов, предсказатель из предсказателей и выдающийся провидец погоды.

Городок Панксутони носит гордое название «Всемирная столица погоды».

Ежегодная церемония 2 февраля нарушает зимний сон зверька. Празднование начинается еще ночью громкой музыкой и грохотом фейерверков. Ровно в двадцать пять минут восьмого утра на глазах у тысяч людей, наблюдающих за зрелищем как вживую, так и по телевизору и во Всемирной сети, Фила вытаскивают из норки, и он делает свой прогноз.

Затем Фила помещают на специальную сцену, чтобы все желающие могли на него посмотреть, после чего следует фотосессия и тур в центр города, где проходят праздничные гуляния. Только в конце дня Фил возвращается домой.

Начиная с 2010 года, в Панксутони стали продавать билеты на «завтрак с Филом», где гости могут не только сделать фотоснимки разбуженного сурка, но и предложить ему орешек. Также появилась возможность получить прогноз Фила в виде sms на мобильный телефон.

В последние годы День сурка в США приобрел современное «зеленое» звучание. Ряд экологических организаций и обществ защиты животных выразили свое возмущение обычаем будить спящее животное, утверждая, что это вредно для его организма, а обилие публики, фото— и телекамер вгоняют сурка в нервный стресс.

Не желая прерывать народную традицию, защитники прав животных предлагают в виде компромисса вместо живого сурка использовать муляж или изготовить робот. Несколько зоопарков, в которых содержатся эти американские предсказатели погоды, заявили, что не будут отмечать День сурка по гуманным соображениям.

Фил из Панксутони — не единственный сурок в Штатах, который предсказывает погоду: четвероногими синоптиками обладают еще 15 городов. Например, Чак из Стейтен-Айлендского зоопарка (Staten Island Chuck) — официальный сурок-метеоролог Нью-Йорка.

Есть свои сурки-метеорологи и в Канаде. Наиболее авторитетны Сэм из Шубенакэйди (Shubenacadie Sam) в Новой Шотландии, и Вилли из городка Уайртон (Wiarton Willie) в провинции Онтарио, в честь которого проводится ежегодный фестиваль.

На фото: Фил из Панксатони

В России День сурка стал популярен после выхода на экраны одноименной (англ. Groundhog Day) американской фантастической комедии Гарольда Рэмиса по мотивам истории Дэнни Рубина.

В фильме «День сурка» снялись известные актеры Билл Мюррей и Энди Макдауэл.

Сюжет фильма «День сурка»

Каждый год 2 февраля в небольшом американском городке Панксатони (англ. Punxsutawney, штат Пенсильвания) проводится праздник под названием «День сурка». В этот день люди нарочно будят сурка по имени Фил из зимней спячки и предсказывают по его поведению погоду. И каждый год на этот праздник в Панксатони из Питтсбурга ездит самовлюблённый и высокомерный телеобозреватель погоды Фил Коннорс (Билл Мюррей), которому до смерти надоела его работа и который ненавидит этот фестиваль в глухом городишке.

Но однажды, приехав в очередной раз на фестиваль сурка, Фил не просыпается на следующий день 3 февраля, а снова просыпается 2 февраля! Он оказывается в некой петле времени, из которой нет выхода: 3 февраля просто не наступает. Уехать из города у него также не получается, потому что снежная буря каждый раз заметает дороги. Фил вынужден снова и снова переживать 2 февраля на фестивале сурка, снова вести оттуда репортаж, снова возвращаться в гостиницу. И так каждый новый день. При этом никто, кроме него, не замечает временного кольца, потому что на следующее 2 февраля они не помнят событий вчерашнего 2 февраля. Желая покинуть ненавистный городишко, Фил обращается к невропатологу и психиатру (который, как назло, предлагает прийти к нему «завтра»), но ничего не помогает — на следующий день он опять просыпается 2 февраля в 6:00 в гостинице городка Панксатони.

Поразмыслив, Фил решает предаться удовольствиям: объесться сладостями, заняться сексом, ограбить банк и промотать все деньги — ведь последствий не будет. Но развлечения ему быстро надоедают. Тогда он пытается соблазнить свою коллегу Риту (Энди Макдауэлл), в которую тайно влюблён. Но она, будучи искренней девушкой, никак не поддается на уловки Фила, пытающегося затащить ее в постель в первый же вечер, а второго у Фила просто нет.

Отчаявшись соблазнить Риту и устав от скучного городка, Фил решает покончить жизнь самоубийством, прихватив на тот свет ненавистного тёзку — сурка Фила. Но все усилия тщетны — Фил снова просыпается 2 февраля в том же номере отеля. Он пробует всё новые и новые способы суицида, но ничто не помогает — 3 февраля не наступает.

Испробовав всё, изучив Панксатони вдоль и поперёк и очень устав, Фил, наконец, решает посвятить этот роковой день полезным и добрым делам. Благородные и бескорыстные поступки, которые Фил совершает изо дня в день (и о чём знает только он сам), к вечеру делают его самым популярным человеком в городе. Из-за этого Рита сама обращает на него внимание, они сближаются, и петля времени, наконец, разрывается. Фил просыпается не один, а рядом с Ритой, и за окном 3 февраля.

Еще немного из Википедии

День сурка (англ. Groundhog Day) — традиционный народный праздник в США и Канаде, отмечаемый ежегодно 2 февраля. Считается, что в этот день нужно наблюдать за сурком, вылезающим из своей норы. По его поведению можно судить о близости наступления весны. Согласно поверью, если день пасмурный, сурок не видит своей тени и спокойно покидает нору — значит, зима скоро закончится и весна будет ранняя. Если же день солнечный, сурок видит свою тень и прячется обратно в нору — будет ещё шесть недель зимы. В нескольких городах и поселениях США и Канады в этот день проводятся фестивали, посвящённые местным суркам-метеорологам, которые привлекают многочисленных туристов.

История возникновения праздника

В Древнем Риме 2 февраля отмечался День ежа. Метеорологический прогноз в этот день строился по поведению разбуженного ежа, который видел или не видел свою тень. Народы Западной Европы сохраняли эту традицию и в более поздние периоды. В северной Германии, выходцами из которой населялась Пенсильвания, в это время пробуждался барсук. В Северной Америке, где не водились ни ежи, ни барсуки, роль метеоролога перешла к сурку.

2 февраля христианами отмечается Сретение Господне по Григорианскому календарю.

В США популярна шотландская поговорка: If Candlemas Day is bright and clear, there'll be two winters in the year (День Сретения ярок и ясен — быть двум зимам в году).

Среди немецких поселенцев в Пенсильвании бытует поговорка: Wann die Grundsau ihre Schatte seht, noch sechs Wochen Winter ist was es meent (Если сурок видит свою тень, значит, что будет ещё шесть недель зимы).

Лесной сурок (Marmota monax) обитает от северной границы леса в Канаде до юга Аппалачей на северо-востоке США. Зимняя спячка в северной части ареала обитания длится дольше, чем в южной. При движении с юга на север дата пробуждения от спячки смещается на один день на каждые 12 км. Именно в центральной Пенсильвании этот день приходится на Сретение (2 февраля).

В США и Канаде наиболее известны 7 сурков-метеорологов: Панкссутонский Фил (Punxsutawney Phil), Виартонский Вилли (Wiarton Willie), Статен-айлендский Чак (Staten Island Chuck), Шубенакадский Сэм (Shubenacadie Sam), Бальзакский Билли (Balzac Billy), Сурок Джимми (Jimmy the Groundhog) и Генерал Борегард Ли (General Beauregard Lee)

Панкссутонский Фил

Сурок, живущий на Индюшачьей горке в городке Панкссутони (Punxsutawney) в Пенсильвании — самый первый официальный сурок-метеоролог. Фестиваль проводится с 1887. Именно этот городок стал известен в мире после комедийного фильма «День сурка».

Виартонский Вилли

Наиболее известный канадский сурок-метеоролог из деревни Виартон (Wiarton) в провинции Онтарио, в честь которого проводится ежегодный фестиваль.

Чак из Статен-айлендского зоопарка

Чак — официальный сурок-метеоролог Нью-Йорка. Он живёт в зоопарке на острове Статен-Айленд. Ежегодно 2 февраля в 7 часов 30 минут он даёт свой прогноз. На этой церемонии присутствует мэр города.

Дата поста: 02.02.2012