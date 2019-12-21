Установить тариф на транзит газа через Украину поручат независимому регулятору

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Евгений Биятов/РИА «Новости»
В «Газпроме» рассказали об условиях транзита российского газа через Украину. Об этом сообщает РИА «Новости».
В компании уточнили, что тариф на данный момент пока не установлен.
Отмечается, что этим займется независимый регулятор.
«Не установлен. Его должен установить независимый регулятор», — заключили представители компании.
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