Установить тариф на транзит газа через Украину поручат независимому регулятору

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

В «Газпроме» рассказали об условиях транзита российского газа через Украину. Об этом сообщает РИА «Новости».

В компании уточнили, что тариф на данный момент пока не установлен.

Отмечается, что этим займется независимый регулятор.

«Не установлен. Его должен установить независимый регулятор», — заключили представители компании.

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