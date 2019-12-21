Маск пожелал Starliner успешной посадки

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Jae C. Hong/AP

Глава SpaceX Илон Маск пожалел кораблю Starliner компании Boeing успешной посадки. Об этом Маск написал на своей странице в Twitter в ответ на публикацию НАСА.

«Орбита трудна. Успешной посадки и скорейшего восстановления для следующей миссии», — написал глава SpaceX.

Ранее стало известно, что запланированная стыковка Starliner, запущенного на орбиту в беспилотном режиме, с Международной космической станцией (МКС) была отменена из-за отработки кораблем чрезмерного количества топлива.

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