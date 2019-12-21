Пистополка и Вентилупа: группа USB взорвала эфир Comedy Club пародией про Алиэкспресс (ВИДЕО)

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Вернувшиеся в эфир ТНТ юмористы группы USB представили в очередном выпуске Comedy Club серию скетчей.

Объявившие в начале нового сезона Comedy Club о смене амплуа участники группы USB (United Sexy Boys), решили разнообразить свой репертуар, представив в очередном выпуске программы сразу несколько пародий на трендовые темы.

Так, в ответ на вышедший электропикап Илона Маска Tesla Cybertruck юмористы из USB презентовали свой отечественный электрокар.

Со слоганом "Будущее уже здесь" главный "разработчик" Максим Илонов (он же главный генератор идей USB Дюша Метелкин – бывший КВНщик Андрей Минин) продемонстрировал зрителям "ElectroУАЗик" с запасом удлинителя с розеткой на 300 км.

Кроме того USB анонсировали переход ивжнтхх за "большие деньги" известного видеоблогера Юрия Дудя с сервиса Youtbe на Первый канал, где главному интервьюеру Рунета предстоит вести программу "ВДудь", адаптированную под передачу "Пока все дома".

А настоящим хитом программы стал анонс детективного фильма-пародии, снятого юмористами совместно с известным сервисом доставки "Убийство в Восточном Алиэкспрессе" по мотивам знаменитого романа Агаты Кристи.

Распутывая загадочное убийство начальника склада интернет-гипермаркета Алиэкспресса его работники под руководством начальника внутренних расследований попутно рекламируют китайский товар неясного назначения – световой меч на 36 мелодий, очки с "дворниками", кружку-телефон, а также мегахиты продаж – вентелупу (лупу с вентилятором), трусы со встренных компасом и фонарем и пистополку (пистолет-полку).

Напомним, United Sexy Boys – бывшие томские кавээнщики, успешно выступавшие в Высшей лиге шоу Первого канала. В 2010 году юмористы успешно и смешно влились в коллектив Comedy Club, выпустив за это время множество клипов и реприз, которые сегодня набирают в Интернете миллионы просмотров.

Как ранее писал Topnews, Вера Брежнева опозорилась на сцене Comedy Club.