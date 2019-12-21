В Париже «желтые жилеты» отметили день рождения Макрона протестом

МОСКВА, 21 декабря/ Радио Sputnik. Сторонники движения «желтых жилетов» проводят у Лувра в Париже очередную протестную акцию, приуроченную ко дню рождения президента Франции Эммануэля Макрона, передает корреспондент РИА Новости.

Призыв к проведению протестной акции, как отмечается, был опубликован в социальных сетях незадолго до события. Так, сторонникам «желтых жилетов» предложили собраться в окрестностях Нового моста в Париже и ожидать информации о дальнейших действиях, которая должна была появиться на специальном сайте. С собой протестующим предлагалось взять изображающую Макрона маску – соответствующий шаблон шел в качестве дополнения к призыву. Ровно в 16.00 (18.00 мск) место встречи было изменено – теперь сторонникам предлагалось собраться у церкви Сен-Жермен-л’Осеруа в I округе Парижа, неподалеку от Лувра.

В конечном итоге «желтые жилеты» сбились в небольшую группку у пирамиды Лувра. Участники протестной акции надели картонные маски, изображающие Макрона, и стали петь песни, появившиеся за время существования движения. Вскоре их окружили жандармы.

Крупномасштабные протесты «желтых жилетов», как сообщает РИА Новости, начались во Франции 17 ноября 2018 года с требования не повышать налог на топливо и цены на бензин, затем к нему прибавился целый ряд других требований. Традиционные субботние акции протеста зачастую сопровождаются беспорядками и столкновениями демонстрантов с полицией.

Ранее радио Sputnik сообщило, что в Минске завершилась протестная акция против интеграции с Россией.