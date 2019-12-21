Россия не может гарантировать содержание ГТС Украины, заявил Козак

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Россия не может гарантировать содержание газотранспортной системы Украины, Киев с пониманием отнесся к тому, что Москва будет снижать объемы транзита газа через украинскую территорию, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Козак.

Россия и Украина подписали в пятницу протокол по газовому сотрудничеству, в рамках которого «Газпром» и «Нафтогаз» заключат соглашение о продолжении транзита газа и урегулированию взаимных претензий.

Договоренности предполагают бронирование мощностей для транзита газа в 65 миллиардов кубометров в 2020 году и по 40 миллиардов кубометров в 2021-2024 годах при установлении конкурентного тарифа.

«Естественно, мы должны возвращать те инвестиции, которые вложены и в «Северный поток — 2», и в «Турецкий поток». И Украина с пониманием отнеслась к этому, что мы не можем гарантировать содержание газотранспортной системы Украины. Мы готовы получать услугу, этот маршрут востребованный, а на большую часть, только ради того, чтобы содержать газотранспортную систему Украины, — это невозможно», — сказал Козак в интервью программе «Вести в субботу».

По его словам, если конфликтов и взаимных претензий больше не будет, стороны рассмотрят возможность продления этого контракта на следующий период — на пятилетний срок.