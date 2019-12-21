Борис Джонсон заявил о желании наладить отношения с РФ

МОСКВА, 21 декабря/ Радио Sputnik. Британский премьер-министр Борис Джонсон выразил надежду на улучшение отношений с Россией, хотя и признал, что существуют трудности в их продвижении вперед. Об этом сообщает «Газета.ru» со ссылкой на эстонский портал ERR.

По словам Джонсона, он рассчитывает на улучшение отношений с Россией, как и многие другие западные политики, но «это всегда так разочаровывает, поскольку у нас ужасные проблемы (с Россией – ред.)».

«Я оптимист, но сталкиваюсь с реальными проблемами, пытаясь продвинуть наши отношения вперед», – отметил премьер.

В этой связи Джонсон напомнил об инциденте в Солсбери весной 2018 года и о проблемах в диалоге между российской и британской сторонами.

В марте 2018 года в британском Солсбери, как утверждают британские власти, были отравлены экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Инцидент спровоцировал крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия и назвали имена предполагаемых виновников – Александра Петрова и Руслана Боширова.

Российская сторона многократно предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Британия проигнорировала это.

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