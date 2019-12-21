Крайн край юный помощник депутата Госдумы станет координатором реготделения ЛДПР Алтае

Максим Крайн

25-летний Максим Крайн в начале 2020 года начнет исполнять обязанности координатора реготделения ЛДПР в Алтайском крае с перспективой перехода на постоянную работу. Об этом ИА «Банкфакс» сообщили источники.

Максим Крайн был назначен и.о. координатора Высшим Советом партии, он вступит в должность с 13 января. Сам активист пока предпочел не распространяться о своем назначении. «Рано что-либо комментировать, все подробности в новом году», — ответил активист корреспонденту ИА «Банкфакс».

Несмотря на молодой возраст, Крайн уже достаточно опытен в политике. Так, он работал помощником члена Совета Федерации, а ныне является помощником депутата Госдумы от ЛДПР, председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова. Последний год функционер курировал Сибирь и Дальний Восток по партийной линии.

Максим Крайн родился в 1994 году в Сосногорске Республики Коми. В 2014 году он окончил Ухтинский государственный технический университет по специальности «переработка нефти и газа», затем продолжил образование по специальности «юриспруденция» в Институте мировых цивилизаций, который называют личным вузом Владимира Жириновского.

Напомним, ранее координатором реготделения ЛДПР была Евгения Боровикова, она была назначена на пост 14 марта 2015 года. Ее кандидатура была предложена Высшим советом партии и оказалась единственной. Последние месяцы она работала в статусе и.о., очередное переназначение состоялось 31 октября.