Новый зоопарк «Река Замбези» открылся в Казани

Сегодня в Казани состоялось открытие нового зоопарка «Река Замбези». Об этом сообщается в его «Инстаграме».

Для первых посетителей экскурсию провел директор зоопарка Фанис Нурмухаметов. Кроме того, гостям показали вольеры изнутри, у пришедших была возможность пройтись по скрытым от посторонних глаз уголкам «Реки Замбези» и понять, как она функционирует.

Напомним, новая часть Казанского зооботсада начала работать в тестовом режиме. Уже сейчас можно купить билеты на новогодние шоу, которые будут проходить здесь с 28 декабря. Ранее сообщалось, что зоопарк получил заключение о соответствии. Строительные работы в новой части стартовали в 2015-м и завершились в августе этого года. В ноябре начался процесс заселения животных, который закончится в 2020–2021 годах.