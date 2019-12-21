Джонсон пообещал избежать реализации Brexit без договора с ЕС

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Leon Neal/Reuters

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время встречи с эстонским коллегой Юри Раттасом заявил, что намерен избежать реализации Brexit без договора. Об этом сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что встреча политиков прошла в Таллине. Раттас подчеркнул, что проведение Brexit не имеет преимуществ как для Британии, так и для Европы. Однако он оценил слова Джонсона о том, что выход страны из Евросоюза не означает уход из Европы.

Кроме того, эстонский премьер также рассказал, что Великобритания намерена сохранить тесные отношения с европейскими странами, особенно в сфере внешней политики, а также политике безопасности.

По его словам, Джонсон также не является сторонником идеи режима поддержки пребывания Северной Ирландии в Таможенном союзе Европы и единого европейского рынка во время переходного периода Brexit.

«Я абсолютно убежден, что ЕС сделает все возможное, чтобы этот выход был с договором. И я уверен, что британский премьер-министр и его команда также будут работать в этом направлении», — заключил Раттас.

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