Опубликована фотография марсианского кратера, покрытого льдом

Европейское космическое агентство выложило фотографию кратера, который находится на Марсе. Снимок был сделан с помощью орбитального зонда Trace Gas Orbiter. В дополнительной к фото информации говорится о том, что ширина кратера составляет около семи километров. Расположен данный кратер в северных широтах Марса, сообщает портал Новости Планеты. Фотография была сделана очень рано утром 26 октября. Солнечный свет осветил тогда залежи льда, которые находились в кратере. Именно поэтому он выглядят настолько ярко. Лед покрывает полностью все дно кратера и его стенки, а также частично находится за его пределами. Аппарат Trace Gas Orbiter был разработан ESA специально для программы «Экзо Марс». Стоит отметить, что два элемента зонда из четырех разрабатывались специалистами из России. Запустили ученые данный зонд в марте 2016 года. Уже в октябре 2016 он опустился на поверхность Марса. Аппарат был разработан для того, чтобы исследовать незначительные газовые составляющие, которые могут присутствовать в атмосфере Марса. Научная миссия при этом началась в середине весны 2018 года.