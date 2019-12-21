Снегурочка в полупрозрачном платье пришла на пресс-конференцию Путина

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mavit
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На большую пресс-конференцию президента России Владимира Путина пришла Снегурочка, сообщает в своем Twitter «Кремлевский пул РИА».

Снегурочка в полупрозрачном платье пришла на пресс-конференцию Путина

Снегурочка. Пресс-конференция Владимира Путина.

Кадр из видео.

Отмечается, что Снегурочка хочет позвать Путина на интервью.

В руках девушка держит табличку с названием новостного агрегатора «Медиаметрикс».

На бумаге также красуется «Герой будущего времени» — название передачи в формате интервью. Но, судя по всему, это адресовано и президенту.

Сама Снегурочка является руководителем спортивного отдела в журнале «Союз национальностей».

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