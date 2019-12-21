Джереми Кларксон выбрал лучшие и худшие автомобили 2019 года

Знаменитый телеведущий Джереми Кларксон назвал лучшие и худшие автомобили 2019 года. В список «топовых» по версии звезды попали внедорожники и суперкары.

Автомобиль Audi R8 V10 perfomance quattro Джереми считает лучшим из лучших. По его словам, за рулем такого купе каждый водитель ощущает, что управлять приходится суперкаром. По убеждению ведущего, отличная машина должна быть чрезмерно громкой и быстрой. А это означает, что экологичным суперкар быть просто не может, [url=]пишет[/url] Motor.ru.

Suzuki Jimny очень плох в управлении и сильно тормозит. Езда на хот-хэтче Renault Megane RS Trophy Кларксон сравнима разве что с «катанием на американских горках под кислотой», считает Кларксон. В его понимании это скорее достоинство, нежели недостаток.

В список отличных авто от Джереми также попали Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio, Ferrari 488 Pista, Ford Mustang V8 GT Convertible, Audi R8 V10 perfomance quattro, Renault Megane RS Trophy, Range Rover Velar SVAutobiography, Suzuki Jimny и Mercedes-AMG A35 4Matic.

А вот разочаровали звезду не так много машин. Например, BMW X5 xDrive 30d M Sport он считает недоработанным. Джереми нарекает на частые проблемы с бортовым компьютером и другой электроники. Также ему не понравилась система мультимедиа — говорит, она слишком сложная в управлении.

Автомобиль Audi TTS Roadster 2.0 quattro Джереми Кларксон посчитал слишком шумным на скоростях, а Toyota GR Supra — обычной, но с неоправданно завышенной ценой.