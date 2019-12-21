Джереми Кларксон определил худшие и лучшие автомобили года

Известный автожурналист и ведущий популярного шоу The Grand Tour назвал лучшие и худшие автомобили 2019 года. В список, опубликованной британской газетой The Times, попали суперкары, внедорожники, хот-хэтчи и даже компактвэн Peugeot Rifter.

К лучшим машинам уходящего года, по мнению Кларксона, можно смело отнести:

Эталонное по своим характеристикам спорткупе Audi R8 V10 perfomance quattro;

Внедорожник Suzuki Jimny, вызывающий на бездорожье искреннюю «улыбку до ушей»;

Кросс-вэн Peugeot Rifter GT Line с его легким рулем, малым радиусом разворота и мягкой подвеской;

Хэтчбек Renault Megane RS Trophy, езда на котором напомнила Кларксону «катание на американских городках под кислотой».

Среди тех, кто Кларксона разочаровал, оказались BMW X5 xDrive 30d M Sport (из-за слишком сложной и недоработанной электроники), Audi TTS Roadster (из-за плохой шумоизоляции и чересчур жесткой подвески) и новая Toyota GR Supra (просто не понравилась).