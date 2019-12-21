Почему вернувшийся Opel ждет провал в России

Не прошло и пяти лет, как Opel вернулся на российский рынок, но уже в новом свете – под крылом французского концерна PSA. Что изменилось с тех пор, и почему любимый многими немецкий бренд ждет неминуемый провал, объяснили коллеги из «Российской газеты».

Изменилось, надо сказать, всё. Исключением стали только фирменный «опелевский» дизайн и эмблема, которая до сих пор откликается в сердцах многих российских автовладельцев. Только, вот, былой взаимности теперь можно не ждать.

На первых порах «французский» Opel предложил россиянам только одну легковую модель –кроссовер Grandland X, да и то немецкой сборки. Отсюда нескромные стартовые цены на начальную версию с безальтернативным 1,6-литровым бензиновым мотором с весьма тривиальной по нынешним меркам отдачей 150 л.с. и, самое главное, с безальтернативным же передним приводом. За такую версию просят 1 799 000 рублей, а топовый вариант и вовсе обойдется в 2 199 000 рублей – дороже многих конкурентов с сопоставимым оснащением.



Opel Grandland X. Фото Opel



Opel Grandland X. Фото Opel



Интерьер Opel Grandland X. Фото Opel

Еще одной очевидной ошибкой «Опеля» стала слаборазвитая дилерская сеть, представленная лишь в одиннадцати крупных городах, коих, на самом деле, могло быть минимум в два раза больше. Тем не менее, эти планы руководство перенесло на следующий год.

Скудный модельный ряд, к которому в лучшем случае сможет присоединиться только Opel Crossland X (младший брат Grandland X), выпускаемый в испанской Сарагосе, еще сильнее снижает шансы на успех и практически лишает возможности догнать по продажам и Citroen, и Peugeot.

Таким образом, отсутствие в линейке по-настоящему недорогой, локализованной у нас модели, может окончательно похоронить некогда популярную немецкую марку даже в глазах самых преданных ее поклонников.