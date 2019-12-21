Forbes включил самого богатого человека мира в число неудачников 2019 года

Журнал Forbes составил списки миллиардеров, которые больше всего заработали и больше всего потеряли в этом году. В список неудачников вошел богатейший человек мира по версии Forbes, основатель Amazon Джефф Безос, следует из списка, представленного на сайте журнала.

Так, самым удачливым в 2019-м по сумме полученного дохода стал владелец Dior и Louis Vuitton Бернар Арно. По итогам этого года к своему состоянию в $ 107,7 млрд он заработал еще $ 40 миллиардов. На втором месте — основатель «Фейсбука» Марк Цукерберг (плюс $ 22,1 млрд). Тройку лидеров удачливых бизнесменов занял создатель компании Inditex Амансио Ортега (плюс $ 17,3 млрд). В пятерку вошли экс-глава Microsoft Стив Балмер, заработавший за год $ 16,3 млрд, а также индийский бизнесмен Мукеш Амбани с годовым доходом в $ 16,1 миллиарда.

Самые большие потери в этом году — у другого индийского бизнесмена, Азима Премджи: за год он лишился $ 14,1 млрд при собственном состоянии в $ 7,2 миллиарда. По данным Forbes, это связано с тем, что Премджи перевел часть дохода, полученного компанией по аутсорсингу Wipro Limited, в свой благотворительный фонд. Безос, оказавшийся вторым в списке неудачников года, потерял $ 13,1 млрд из-за развода с женой: по этой причине он был вынужден передать 25% своей доли в компании бывшей супруге Маккензи. На третьем месте оказался глава индийского медиахолдинга Essel Group Субхаш Чандра, который потерял $ 3,4 млрд за год, на четвертом — экс-глава Uber Трэвис Каланик (минус $ 3,1 млрд), на пятом — cопредседатель Smart Commerce Group Янь Чжи (минус $ 3 млрд).