В краевом Минздраве объяснили необходимость оптимального слияния двух барнаульских больниц

Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов в ходе пресс-конференции 20 декабря объяснил потребность объединения двух медицинских учреждений в Барнауле: городских больниц № 12 и № 11. По его словам, эта оптимизация вызвана не финансовыми сложностями. На базе двух учреждений уже через год должна начать работу новая многопрофильная больница скорой медицинской помощи, задача которой состоит в том, чтобы разгрузить Городскую больницу № 1.

О реорганизации больницы № 11 путем ее присоединения к соседней ГБ № 12 стало известно еще в начале недели. На сайте правительства Алтайского края появилось соответствующее постановление, датированное 16 декабря. Цель этих манипуляций в документе описана обобщенно: в целях оптимизации системы здравоохранения Алтайского края. Такая формулировка вызвала множество кривотолков о том, что власти региона попросту пытаются сэкономить на здравоохранении. На деле же оба учреждения находятся рядом друг с другом, на одной площадке — это здания на улице Малахова под номерами 51 и 53.

Во многом, как объяснил Дмитрий Попов, больницы дублировали функции друг друга. Его слова подтвердил и главврач ГБ № 11 Андрей Коломиец, также присутствовавший на встрече. По его словам, вопрос об объединении двух учреждений в одно назрел уже давно. При этом процесс, как отмечают чиновники и врачи, не будет сопровождаться массовыми сокращениями, поскольку объединенное учреждение получит новый профиль многофункциональной больницы скорой медицинской помощи.

Сейчас в Барнауле действует только одно учреждение с таким профилем – ГБ № 1, на которую ложится нагрузка со всего города. При этом она находится далеко не в географическом центре города, и доставлять туда пациентов из отдаленных районов бывает затруднительно. Учитывая такую диспропорцию, было принято решение создать аналог в другом районе Барнаула. В перспективе они должны поделить город между собой: объединенной больнице достанутся Ленинский, Индустриальный и Железнодорожный районы (около 463 тысяч человек населения), а ГБ № 1 – Центральный и Октябрьский (примерно 235 тысяч человек). «В принятии такого решения мы руководствовались тем, чтобы сделать более доступной медицинскую помощь для жителей Барнаула, закрепив определенные территории за двумя учреждениями. Таким образом, у нас в городе будет две больницы скорой медицинской помощи», — объяснил Попов.

По его словам, юридически процесс объединения должен завершиться к концу 2020 года, а в 2021 году ведомство начать решать вопрос и с физическим объединением двух корпусов путем строительства еще одного здания. Персонал больниц уже в курсе грядущих изменений, и волнений среди них, по данным главврачей, нет. Сокращения среди медицинского персонала не планируется – новому учреждению напротив даже понадобится больше специалистов. С управленческими кадрами также не стоит острых вопросов: по словам Попова, в связи с изменениями в структуре и повышением нагрузки появятся и новые должности, на которые предложат перейти сотрудникам. Однако остается открытым вопрос по немедицинскому персоналу: экономистам, бухгалтерам, юристам и прочим сопутствующим службам. Пока в министерстве не готовы сказать, в каком объеме будут сокращать этих сотрудников.

В ведомстве подчеркивают, что процесс объединений не экстренный, а потому все нюансы будут прорабатываться еще долгое время. Первых пациентов новое учреждение должно начать принимать только в 2021 году. Для этого необходимо подготовить кадры, которые пока, все же, не готовы работать в режиме 24/7. В том же году предполагается и закупка оборудования. О том, в какую сумму в итоге бюджету обойдется такая оптимизация, в министерстве пока не готовы сказать.