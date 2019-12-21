Подопечная Шнурова Рагда Ханиева провалилась на шоу «Голос» с песней «Сплина»

На подопечную лидера «Ленинграда» Сергея Шнурова Рагду Ханиеву обрушился шквал критики после того как в проекте «Голос» она исполнила песню группы «Сплин» «Выхода нет».

Многим зрителям не понравилась манера исполнения девушки. Ее раскритиковали за «слишком громкое» исполнение, хотя композиция предполагает тихое исполнение. Заметили зрители и то, что она фальшивила в некоторых местах.

«Конечно фальшивила местами и песня не ее. Тяжело было слушать», «Это ее провал, эта песня. Она не справилась», — пишут в комментариях к выступлению Ханиевой. Поклонники также задают вопрос, почему наставник выбрал для нее такую песню, и разрешил исполнить ее в такой «громкой» манере.

Но немало зрителей, которым исполнение Ханиевой понравилось. Защищая девушку, поклонники пишут, что вначале она действительно пела невыразительно, но потом показала свои вокальные данные на максимум.

Стоит отметить, что Ханиева, несмотря на столь неоднозначные оценки от зрителей, смогла пройти дальше, ведь ее наставник очень высоко оценил исполнение.