В Госдуме украинского посла в США назвали жертвой теории заговоров

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РИА «Новости»

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек заявил, что новый посол Украины в США Владимир Ельченко является жертвой теории заговоров после заявления, в котором тот уведомил о скрытом влиянии России на ООН. Об этом сообщает РИА «Новости».

До этого Ельченко выразил уверенность, что половину россиян, которые работают на ООН, можно считать агентами российских спецслужб.

«Ему везде мерещатся агенты ФСБ, в самых неожиданных местах он обнаруживает «русский след», — сказал Бальбек.

Парламентарий также иронично предположил, что Ельченко «даже ночью ищет под подушкой «руку Москвы».

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