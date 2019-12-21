На Мальте обнаружены тараканы-мутанты

Жители Мальты уже начинают бить тревогу: на островном государстве были обнаружены странные тараканы, которые в разы быстрее размножаются. Стоит отметить, что впервые о мутантах заговорили в 1950-м году работники угольной шахты Глэморган (Великобритания). Необычные тараканы имеют белые глаза, более длинные усы и короткие тела, сообщает портал Новости Планеты.Ученые ранее информировали, что создания относятся к виду Periplanetaamericana. Созданий, впервые замеченных в шахте, на протяжении десятилетий никто не видел. Теперь же они вновь появились, только уже на Мальте, в одной гробнице на кладбище Аддолората в Паоле. Насекомые были замечены Арнольдом Шиберрасом. Мужчина сразу обратил внимание на отличия от обычных тараканов, которые заключались еще в более быстром передвижении.Как отмечают специалисты, мутировавшие создания более живучие, поэтому они в будущем могут занять место обычных сородичей. Произойдет естественное вытеснение старого вида новым. Мутанты вынуждают остальных покидать привычный ареал обитания.Сложно сказать, как тараканы добрались Мальты. Всего в гробнице были замечены 6 самцов и 2 самки. Тараканы с белыми глазами, вероятно, полностью слепые, так как адаптированы к жизни в шахте, отметил Шиберрас.