Глава «Нафтогаза» назвал санкции против СП-2 лучшим новогодним подарком

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mavit
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Глава «Нафтогаза» назвал санкции против СП-2 лучшим новогодним подарком

Оператор «Северного потока-2» подтвердил приостановку работ в связи с американскими санкциями до получения разъяснений технического и юридического характера. При этом компания-оператор заявила о намерении закончить работы по прокладке труб в ближайшее время. 

На Украине известие о подписании закона о санкциях восприняли с энтузиазмом. 

«Так выглядит лучший предновогодний подарок для всех нас», – заявил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев. 

Между тем в Евросоюзе выступили против экстерриториальных санкций в отношении европейских компаний, занимающимися «легальным бизнесом». А в Берлине заявили, что отвергают подобные ограничения. Такова позиция всего правительства, подчеркнули в министерстве экономики ФРГ в ответ на запрос [url=]РИА Новости[/url].