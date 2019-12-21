В Петербурге задержаны воры, похитившие из ювелирного салона драгоценности на 10 млн. рублей

Полицейские Северной столицы задержали двух мужчин, подозреваемых в хищении материальных ценностей и наличных денег из ювелирного салона. По данным [url=]РЕН.ТВ[/url], оба они 1973 г. рождения. Судя по всему, задержанные являются «профессионалами» своего дела, и нуждающимися их назвать сложно.

Во время обысков правоохранители изъяли у подозреваемых 3 дорогих автомобиля, 28 смартфонов и телефонов, драгоценности, специальное оборудование для бурения бетонных препятствий, радиостанции, а также рабочую одежду, которая использовалась при кражах.

В настоящее время подозреваемые находятся под стражей. Следователи, в числе прочего, проверяют их причастность к другим преступлениям.

Кража в салоне «Адамас» была совершена в ночь на 14-е декабря. Преступники проникли туда из подвального помещения, проломив пол. Общий ущерб от хищения составил 10 млн. рулей (82 тыс. наличными, остальное – ювелирные украшения).