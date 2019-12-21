В Ленобласти мужчина пошел на охоту, однако стрелять начал по людям

Житель Колпино (Ленинградская обл.) решил поохотиться. Взяв ружье, он отправился в пригородную лесополосу, где охота запрещена. Но дойдя до места, мужчина почему-то передумал выслеживать «зверушек и птичек» – вместо этого он открыл огонь по охранникам расположенного поблизости предприятия, сообщает [url=]РЕН.ТВ[/url].

Одному из охранников не повезло, он получил тяжелое ранение. Остальные успели укрыться, и открыли ответный огонь.

Позже мужчину задержали. Выяснилось, что ему 60 лет и он тоже работает охранником. В чем причина такой агрессии, пока непонятно. Выяснением обстоятельств сейчас занимаются правоохранители.