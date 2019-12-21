У Луцьку посеред вулиці порізали 2-ох поліцейських та побили перехожих

У Луцьку 20-річний чоловік ножем порізав поліцейських.

Інцидент трапився 20 грудня близько 20 години, — пише ГУНП у Волинській області.

Так, ввечері на проспекті Президента Грушевського двоє поліцейських поза службою стали очевидцями побиття людини.

Невідомі чоловіки в стані алкогольного сп’яніння заподіяли тілесні ушкодження випадковому перехожому. На захист потерпілого вступилися двоє співробітників поліції, котрі перебували поза службою, знайомий правоохоронців та інші перехожі. Однак, на зауваження поліцейських і небайдужих громадян щодо припинення протиправних дій, зловмисники відреагували агресивно. Один із правопорушників умисно наніс ножові поранення поліцейським.

Тілесні ушкодження також отримав знайомий правоохоронців. Одного поліцейського госпіталізували, двох інших потерпілих, після надання медичної допомоги, відпустили.

Зловмисника, котрий спричинив правоохоронцям ножові поранення, затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Ним виявився не судимий 20-річний лучанин. Наразі вирішують питання щодо оголошення йому підозро про скоєння злочину, передбаченого ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України та обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Поліцейські встановили також особи інших зловмисників. Серед них один неповнолітній житель Луцька. Знаряддя скоєння злочину вилучили.

За цим фактом слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України. Йдеться про вчинення хуліганства із застосуванням зброї. Санкція статті передбачає, зокрема, до семи років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.