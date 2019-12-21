Ставка выданной ипотеки в РФ рухнула до исторического минимума

Ставка по ипотечным кредитам, выданным в рублях, по итогам ноября снизилась до 9,2% — это исторический минимум. Об этом говорится в свежем бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ «О чем говорят тренды», документ проанализировала газета «Ведомости».

В докладе подчеркивается, что устойчивое удешевление ипотеки зафиксировано с мая 2019 года, вслед за решением ЦБ снизить ключевую ставку. И если в апреле средняя ставка выданной ипотеки составляла 10,58%, то уже в сентябре она снизилась до 9,68%, в октябре — до 9,4%.

Отмечается, что массово снижать ставки ипотечных кредитов банки начали в начале ноября: в течение месяца, по данным маркетингового агентства Marcs, это сделали 12 из 20 крупнейших ипотечных банков. В среднем удешевление составило 0,5 — 0,9 п.п. в зависимости от банка и программы. В декабре снижение продолжилось: за последние две недели уже семь из топ-20 ипотечных банков уменьшили ипотечные ставки по всем или нескольким программам. На этой неделе, после очередного снижения ЦБ ключевой ставки, еще четыре игрока удешевили ставки.

По подсчетам экс-руководителя аналитического центра «Русипотеки» Сергея Гордейко, на 18 декабря средняя ставка предложения ипотеки на вторичное жилье составляет 9,2% годовых, на новостройки — 9,08%, на рефинансирование — 8,95%.

В банках причиной изменения ставок называют снижение ключевой ставки Центробанка. Так, начальник управления ипотечных продаж Промсвязьбанка (ПСБ) Татьяна Чернышева отметила, что в этом случае ключевая ставка «как основной инструмент денежно-кредитной политики» является определяющим фактором коррекций на рынке. Главный экономист ПСБ Дмитрий Монастыршин предполагает, что до конца года ипотечные ставки в банках могут снизиться еще на 0,25 п. п.

Главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова полагает, что вероятность дальнейшего падения ставок по ипотеке высока. Причина в том, что ЦБ сейчас пытается заморозить потребительское кредитование, поэтому ипотека остается единственным сегментом кредитования, где у банков возможен рост объемов выдачи. «Многие банки — от крупных до небольших — будут конкурировать за долю на рынке ипотеки, делая свои предложения все более и более привлекательными», — отмечает Орлова.

Экс-руководитель аналитического центра «Русипотеки» Гордейко предположил, что весной 2020 года средняя ставка предложения ипотеки, например, для зарплатных клиентов, может снизиться до 8%. Вице-президент Moody’s Ольга Ульянова считает, что ставки могут упасть еще больше — на 1,5 п. п. от текущего уровня.