Сергей Землюков лично включился полемику губернатором размене сквера корпус Алтайского госуниверситета

Очередным ходом руководства Алтайского госуниверситета в борьбе за место строительства нового корпуса стали заявления президента вуза Сергея Землюкова. В интервью телеканалу «Катунь 24» он рассказал о принципиальных причинах выбора участка. В качестве аргумента Землюков неожиданно привел слова из недавней беседы с журналистами губернатора Алтайского края Виктора Томенко о сложных вызовах, которые стоят перед краевыми властями. Президент АлтГУ ловко воспользовался фразой главы региона и заявил, что именно новый корпус университета поможет решить эти проблемы. Причем о словах Томенко относительно недопустимости застройки площади Сахарова в том же интервью Землюков предпочел не упоминать.

Как заявил президент АлтГУ со ссылкой на слова губернатора, сегодня перед регионом стоят сложные вызовы: низкие доходы, отток молодых кадров, модернизация производства, выход на новые рынки, а главное — развитие кадрового потенциала. Эти проблемы якобы может решить качественное высшее образование в АлтГУ, а для этого нужен новый корпус. По словам Землюкова, в 2019 году в университет поступили студенты из 44 регионов РФ. «Мы ориентируемся, прежде всего, на российских студентов. 70 % наших выпускников — жители сельской местности, которым нужны хорошее общежитие, хорошие аудитории, качественное образование и перспектива трудоустройства в Алтайском крае», — пояснил президент вуза, добавив, что с возведением нового корпуса эти проблемы будто бы решатся сами собой. К тому же здесь, по его словам, будут размещены лаборатории для специальностей, которые наиболее востребованы именно в регионе: биологического, химико-фармацевтического факультетов, а также некоторых специальностей юристов и экономистов.

Сергей Землюков также не преминул напомнить жителям города, что территория, о которой идет речь, находится в федеральной собственности и относится к имущественному комплексу вуза, а потому они имеют право ею распоряжаться. Он также добавил, что планы на застройку этой зоны были у АлтГУ и ранее, и тогда никто против этого не возражал. Он рассказал о том, первый ректор университета Василий Неверов еще в 1980-х годах вносил предложение бывшему мэру Владимиру Баварину построить на указанном участке большую библиотеку в семь этажей. Тогда даже была подготовлена проектно-сметная документация, но позже от планов пришлось отказаться. Таким образом, Землюков намекнул, что застройка по сути — вопрос решенный, и требует лишь формального согласования.

Между тем негативное отношение к планам вуза нарастает. Кроме того, главный редактор «Сибирской медиагруппы» Андрей Никитин в авторской колонке на портале «Толка» обратил внимание на значительное сокращение бюджетных мест в вузе и расширение его площадей лишь ради коммерческих специальностей, отметив, что жителям Барнаула и Алтайского края появление нового корпуса по сути не сулит никаких бонусов. «Если посмотреть на эти учебные заведения как на бизнес, то в случае с предполагаемым корпусом АлтГУ университету нужны новые производственные площади под расширение выпуска готовой продукции. И тут ничего личного к конкретному скверу и Барнаулу – просто бизнес», — заявил Никитин. Он также предположил, что расширение готовится, скорее, для иностранных студентов, нежели для местных.

Андрей Никитин, главный редактор «Сибирской медиагруппы»: За счет какого «сырья» пытается расширить свою коммерцию вуз? Да, в ближайшей перспективе в крае наметится тенденция к увеличению выпускников школ. Первый материнский капитал за рождение второго ребенка начали выдавать в 2007 году, с той поры до недавнего времени у нас росла рождаемость. Но она все равно не сравнима с той пиковой, что была в 1970-е и 1980-е годы, дети того времени пошли в вузы в 1990-е и начале 2000-х, когда площадей АлтГУ почему-то хватало. И тогда не так мощно наших выпускников «высасывали» Москва, Питер, Томск и Новосибирск. Сейчас все это есть. Так для кого же будет этот корпус, где, так сказать, ищет рынки сбыта этот бизнес-проект? Наверное, это все затевается для иностранных студентов? И это здорово: АлтГУ сможет заработать еще больше денег. А что взамен утраченной части сквера барнаульцам? Непонятно. Станет ли больше бюджетных мест для наших ребят? Не уверен. Почему-то мне кажется, что эти помещения исключительно под расширение бизнеса. В таком случае вся гуманитарная составляющая этого проекта – мы дадим новые учебные места – ставится под вопрос. Честнее было бы сказать – мы хотим заработать больше денег. Это прекрасное стремление. Но эти деньги будут в обмен на сквер.

Андрей Никитин предложил вузу рассмотреть и другие участки под строительство нового корпуса, в том числе на пустующей территории возле здания АлтГУ на проспекте Социалистическом и в виде мансардных этажей на невысоких строениях других корпусов вуза. Среди дельных предложений главред СМГ также усмотрел оптимизацию большого административно-управленческого аппарата. В заключение Никитин отметил, что нынешние заявления руководства университета говорят, скорее всего, о неуверенности в правильности решения. «В чем проблема? Зачем вам поддержка губернатора в этом вопросе. Хозяйствующий субъект? Так хозяйствуй. Или есть в вопросе сноса сквера какой-то моральный аспект, который мешает вузу поступить, как бизнесу? То есть вас что-то останавливает? Надеюсь, останавливает то, что вы тоже барнаульцы, вам тоже жалко наши остатки былой зеленой роскоши», — написал он.

Напомним, что в конце осени 2019 года руководство АлтГУ снова начало «прощупывать почву» в вопросе возведения нового учебного корпуса на месте сквера на площади Сахарова в Барнауле. Однако, после недавно отгремевшего «скверного» скандала с Radisson в университете стали опасаться публичных протестов, которые могут быть спровоцированы необходимостью пожертвовать для строительства частью зеленой зоны, а потому сразу вынесли свои намерения в публичную плоскость. Общественники, присутствовавшие на встрече, прошедшей в АлтГУ 19 ноября, на удивление не выразили бурного возмущения, как в истории с отелем. В то же время другая группа — бывший сотрудник АлтГУ, краевед Данил Дегтярев, архитектор Владимир Антоненко, фотограф и городской исследователь Евгений Кучинев и активист Игорь Берг – обратились к ректору образовательного учреждения с просьбой сохранить сквер. О том, были ли они услышаны, информации так и не было.

Уже после этого на очередном заседании совета выпускников АлтГУ члены объединения решили обратиться к губернатору Алтайского края Виктору Томенко, чтобы попросить его поддержать «развитие имущественного комплекса» университета. Как указано на сайте вуза, за этой формулировкой кроется лоббирование проекта строительства нового корпуса в сквере на углу площади Сахарова. Однако, как сообщили в пресс-службе губернатора, по состоянию на 20 декабря 2019 года данное обращение главе региона не поступало.

Между тем 18 декабря ГТРК «Алтай» опубликовала интервью с ректором АлтГУ Сергеем Бочаровым, который, подводя итоги 2019 года, рассказал и о планах университета относительно возведения нового корпуса на месте зеленого уголка на площади Сахарова. Руководитель вуза публично заявил, что они не отказались от этой идеи, и привел очередные аргументы в пользу проекта, тогда как несколькими днями ранее губернатор Виктор Томенко дал всем понять, что масштабных строек на площади Сахарова не будет.