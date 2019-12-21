Блеск для губ или помада для губ: что лучше?

В тренде у косметологов в настоящее время две вещи: это яркая и матовая помада, прозрачный и глянцевый блеск для губ. Казалось бы, такие похожие вещи, но могут сделать такой разный образ. Многие задаются вопросом, что лучше выбрать помаду или гель, есть ли между ними принципиальная разница.

Сразу оговоримся, что речь идет о нейтральных цветах и тонах. Во-первых, для сравнения стоит взять образ жизни и место использования. Принято считать, что помада – это официальный, сдержанный стиль. Она будет идеально смотреться на офисных работниках, деловых встречах и переговорах. Однако если вам необходимо поддержать легкую, непринужденную и неформальную обстановку, тогда стоит обратить внимание на блеск для губ.

Во-вторых, отметим такую характеристику как стойкость. Однако здесь стоит заметить, что ни блеск для губ, ни помада не обладают должной стойкостью. Но если что-то сотрется с губ, то гораздо проще и легче подкрасить блеском, нежели пользоваться стойкой и яркой помадой.

В-третьих, сухость. После помады нередко остается на губах сухость. Поэтому при ежедневном использовании на ночь обязательно стоит наносить увлажняющий крем. Блеск для губ не сушит губы, соответственно его можно использовать достаточно часто, не опасаясь неприятных воздействий с его стороны.

В-четвертых, ассортимент оттенков. Безусловно, всем без исключения становится понятно, что у помады для губ гораздо больше разнообразных оттенков. В ассортименте представлены яркие и кричащие цвета, ягодные тоны, матовые варианты. Что касается блесков, то благодаря их текстуре не удается создать столь насыщенный и однородный цвет.

Косметологи советуют иметь в косметичке сразу несколько средств: и блеск, и помаду. Они обладают абсолютно разной текстуре, на губах выглядят по-разному и подходят для разнонаправленных занятий. Именно поэтому невозможно сделать окончательный выбор в пользу одного средства, легко заменив им другое. Многие девушки при невозможности выбора красят губы яркой помадой, а сверху добавляют прозрачный блеск для получения эффекта глянцевости.