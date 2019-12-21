Мобильный заработок: приложения для заработка денег

Мобильный телефон есть сегодня практически у каждого. Пользователи регулярно платят за них деньги и даже не подозревают, что с его помощью можно зарабатывать деньги.

Рассмотрим самые популярные приложения для заработка:

Аdvertapp. Получить информацию о приложении advertapp можно тут. Это одно из самых известных приложений, которым уже довольно долго с успехом пользуются многие владельцы телефонов. От вас потребуется выполнять поставленные задачи и получать за это деньги. Задачи здесь довольно простые: установка приложений и игр, подготовка обзоров, и повышение своего уровня в играх. За все это вам будут выплачиваться реальные деньги. В приложение можно приглашать своих друзей. За это вам будет начисляться 15% от полученного ими дохода. Перечень способов вывода средств ограничен, однако и минимальной сумму для вывода нет. Установить приложение можно на Android телефон, iPhone и iPad.

APPCENT — еще одно приложение для телефона, с помощью которого можно зарабатывать деньги. Для этого вам нужно будет устанавливать игры и просматривать рекламу. Заказы появляются ежедневно, а выводить деньги можно на свой мобильный или электронный кошелек. Здесь также предусмотрены дополнительные поощрения. Например, при большом количестве загрузок вас ждет бонус в размере 3-10%.

APPBONUS – приложение, предлагающее выполнить простейшие задания и получать за это деньги. После установки приложения стоит зайти в настройки и разрешить отправление уведомлений. Так вы будете оперативно получать информацию о предложениях, появившихся в системе. Заработок можно выводить на мобильный телефон или электронный кошелек. Здесь также предусмотрена бонусная программа, позволяющая активным игрокам получать дополнительные поощрения.

Что же предстоит выполнять. Предполагается выполнение трех видов заданий: