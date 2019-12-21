В Айове женщина сбила девочку-подростка из-за ненависти к мексиканским мигрантам

Жительница штата Айова (США) выехала на своем грузовике на тротуар и намеренно сбила девочку-подростка, поскольку внешне та была похожа на мексиканку. После этого женщина вернулась на проезжую часть и скрылась с места происшествия. Инцидент произошел 2 недели назад.

Позже на допросе 42-летняя женщина призналась, что специально совершила наезд, и обругала всех мексиканских мигрантов нецензурной бранью. Полицейские не заметили даже секундного раскаяния.

Девушка осталась жива. Ее уже выписали из больницы и она вновь пошла в школу. Подросток так и не поняла, чем она обидела ту женщину.

«Я работаю в полиции 35 лет, и я привык к людям бесчувственным или оставляющим место происшествия, не заботясь о тех, кому они непреднамеренно причинили боль… Но я был крайне шокирован, услышав, что наезд на 14-летнюю девочку был преднамеренным», – цитирует [url=]Washington Post[/url] представителя местной полиции Майкла Венема.