В РФ завершены госиспытания новейшего ЗРК «Гибка-С»

Разработчики и военные специалисты завершили госиспытания нового зенитного комплекса «Гибка-С», созданного для российских Сухопутных войск. Турельная дистанционно-управляемая пусковая установка смонтирована на бронеавтомобиле «Тигр».

«В этом году успешно завершились государственные испытания опытных образцов бронеавтомобиля «Тигр» с установленным на них зенитно-ракетным комплексом «Гибка-С»», – рассказали [url=]ТАСС[/url] в Военно-промышленной компании» (ВПК, разработчик «Тигра»).

Испытания подтвердили соответствие комплекса заложенным в него характеристик, в частности возможность стрельбы из ЗРК на ходу со скоростью до 30 км/час.

О предстоящих испытаниях «Гибки-С» Минобороны сообщило весной текущего года. Комплекс обеспечивает стрельбу управляемыми ракетами от переносных ЗРК «Игла-С» (дальность около 6 км) и «Верба». «Гибка» на базе «Тигра» призвана усилить ПВО танковых и мотострелковых соединений.